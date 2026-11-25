Captura de pantalla muestra la nueva función de programación de mensajes en WhatsApp. Getty Images

La aplicación de mensajería instantánea Meta está implementando una de sus funciones más esperadas: la posibilidad de programar el envío de mensajes. Esta herramienta permite a los usuarios redactar textos en cualquier momento y agendar su entrega para un horario específico, eliminando la necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros.

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La nueva configuración resulta ideal para respetar la etiqueta digital, cuidando horarios de descanso o fuera de la jornada laboral. Además, se presenta como una solución útil para organizar saludos de cumpleaños, recordatorios o pedidos puntuales sin generar interrupciones inmediatas en la comunicación.

Aunque Meta, la empresa dueña de WhatsApp, aún no ha confirmado oficialmente la función, esta ya se encuentra activa para muchos usuarios, especialmente en las versiones Beta para Android e iOS, facilitando la comunicación al permitir enviar el mensaje completo con la consulta o solicitud directa.

Cómo programar mensajes en dispositivos y web Para programar un mensaje desde el celular, el usuario debe ingresar a la conversación deseada, redactar el texto y luego mantener presionado el botón de enviar. Al hacerlo, se desplegará un menú con opciones de calendario y hora para seleccionar la fecha y el horario exactos del envío, confirmando la acción para que el mensaje quede agendado automáticamente.