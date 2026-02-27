Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Sábado:
Mín  16°
Máx  26°

Siguenos en:

Aclaración

27 de febrero 2026 - 17:25hs
Valentino Cartera
Valentino2

En relación con la nota publicada en este medio con fecha 20 de febrero de 2026, titulada "Imputaron al titular de Valentino Uruguay por estafa: el engaño relatado por turistas brasileñas y por Hugo Soca y las garantías que quiso darle el juez”, se deja expresa constancia de que el Dr. Alegre SASSON KAMINITZ, presidente del Punta Carretas Shopping Center, no es la persona imputada en el hecho referido ni mantiene vinculación alguna con el ilícito mencionado. La referencia incluida en la publicación obedeció a un error de identificación.

El Dr. Alegre SASSON KAMINITZ es totalmente ajeno a los hechos allí descriptos. Por el contrario, la persona efectivamente involucrada en los hechos referidos es el Sr. Alegre SASSON CHEBI.

Asimismo, se aclara que, ni la tienda La Opera ni Punta Carretas Shopping Center guardan relación alguna con los hechos objeto de la noticia, siendo totalmente ajenos a los mismos.

Las más leídas

Juan Salgado, expresidente de Cutcsa
CAMBIO DE MANDO

Juan Salgado dejó la presidencia de Cutcsa después de 30 años: la empresa será dirigida por su hijo Juan Pablo

BROU
CONGRESO DE INTENDENTES

BROU lanzó plan Limpia Sueldos destinado a unos 300 mil trabajadores: cómo acceder y hasta cuándo hay tiempo

Federico Barrandeguy
SEGUNDA RONDA

Guaraní 1-2 Juventud por Copa Libertadores: otra hazaña de los pedrenses que ganaron en Asunción y pasaron a la tercera ronda

El ROU Huracán ingresado en el dique
ARMADA NACIONAL

Ministerio de Defensa niega información sobre accidente de patrullera de la Armada a diputado blanco

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos