Aclaración

En relación con la nota publicada en este medio con fecha 20 de febrero de 2026, titulada "Imputaron al titular de Valentino Uruguay por estafa: el engaño relatado por turistas brasileñas y por Hugo Soca y las garantías que quiso darle el juez”, se deja expresa constancia de que el Dr. Alegre SASSON KAMINITZ, presidente del Punta Carretas Shopping Center, no es la persona imputada en el hecho referido ni mantiene vinculación alguna con el ilícito mencionado. La referencia incluida en la publicación obedeció a un error de identificación.