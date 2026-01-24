Dólar
/ Actualidad / POLICIALES

Quién es Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, el sicario uruguayo extraditado a Argentina

De 32 años, el joven se encontraba prófugo de la Justicia local tras haberse fugado de una cárcel en 2022 mientras cumplía una condena por otro crimen.

24 de enero 2026 - 15:29hs
Rodolfo Nicolás Caraballo Escoba

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, el sicario uruguayo acusado de cometer al menos dos homicidios en Argentina, arribó el miércoles al país vecino para ser enjuiciado por el episodio registrado en diciembre de 2024.

De 32 años, el joven se encontraba prófugo de la Justicia local tras haberse fugado de una cárcel en 2022 mientras cumplía una condena por un crimen antecesor. Según se reconstruyó en la investigación, logró escapar oculto dentro de un contenedor de residuos, cruzó a Brasil y luego ingresó a la Argentina, donde continuó vinculado a estructuras criminales.

image
Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar

Durante 2024 Caraballo Escobar ejecutó dos crímenes de alto impacto. En el primero de ellos, cuando atacó desde un Jeep a un hombre que se encontraba estacionado, a quien le disparó nueve veces en un hecho ocurrido en la localidad de Pilar.

El segundo homicidio se produjo en el barrio de Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires donde habría emergido de la oscuridad utilizando una cabellera falsa para terminar con la vida de Fabián Sturm Jardón de siete disparos por la espalda.

image
Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar

Los investigadores sostienen que ambos ataques respondieron a ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico y que el detenido formaba parte de una estructura criminal de mayor alcance.

Tras su arribo al país, Caraballo Escobar quedó a disposición del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien firmó la orden de captura nacional e internacional en abril de 2025.

