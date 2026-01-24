Quién es Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, el sicario uruguayo extraditado a Argentina

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, el sicario uruguayo acusado de cometer al menos dos homicidios en Argentina, arribó el miércoles al país vecino para ser enjuiciado por el episodio registrado en diciembre de 2024.

De 32 años, el joven se encontraba prófugo de la Justicia local tras haberse fugado de una cárcel en 2022 mientras cumplía una condena por un crimen antecesor. Según se reconstruyó en la investigación, logró escapar oculto dentro de un contenedor de residuos, cruzó a Brasil y luego ingresó a la Argentina, donde continuó vinculado a estructuras criminales.

image Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar Durante 2024 Caraballo Escobar ejecutó dos crímenes de alto impacto. En el primero de ellos, cuando atacó desde un Jeep a un hombre que se encontraba estacionado, a quien le disparó nueve veces en un hecho ocurrido en la localidad de Pilar.

El segundo homicidio se produjo en el barrio de Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires donde habría emergido de la oscuridad utilizando una cabellera falsa para terminar con la vida de Fabián Sturm Jardón de siete disparos por la espalda.