"Adolescencia": qué acciones radicales pide el escritor de la serie para evitar "que los niños lastimen a las niñas y se lastimen a ellos mismos"

"He recibido muchos comentarios de personas de las que hacía años que no sabía nada, contándome sobre las discusiones que ahora tienen con sus hijos. Es muy graficante", dice el escritor Jack Thorne.

"El director (del colegio) de mi hijo me paró en la puerta del colegio para decirme: 'Me gustaría hablar con usted de esto, y me gustaría pensar en lo que puede hacer nuestro colegio y lo que pueden hacer otros colegios'", relata Thorne.