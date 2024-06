Conaprole decidió un pago extraordinario de US$ 5 millones a sus productores y anunció otros apoyos

Los productores de leche que remiten a Conaprole recibirán un pago adicional por su producción, $ 0,50 por litro para la leche que enviaron en febrero, marzo y abril de 2024, para lo cual el directorio de la cooperativa dispuso una reliquidación extraordinaria por US$ 5 millones .

Esa inyección de dinero será de libre disponibilidad para los productores que no tengan saldo deudor, y en el caso de quienes lo tengan un 40% deberá destinarse al repago de ese saldo y el resto será de libre disponibilidad.

Se aprobó por ley asistencia no reembolsable del fondo lechero a 1.600 tamberos con US$ 7,7 millones

Laborde puntualizó que “es una medida que va a ser bien recibida por el productor” y que se adoptó previo a conocerse los datos del cierre del ejercicio anual, que adelantó “va a ser de equilibrio”.

No fue ese el único apoyo decidido, dado que hubo otros y entre ellos se activó la posibilidad de utilizar el fondo de retiro, alternativa que cada productor considerará utilizar o no en este momento.

Esta apertura del fondo de retiro de los productores tendrá como disponibilidad un monto máximo de US$ 10 millones y se estima que US$ 2 millones a US$ 3 millones estarían contemplando a los productores más chicos, que son los que más padecen la crisis climática y financiera.

Ese capital se podrá utilizar, por ejemplo, para pagar saldo deudor.

Además, con tasa cero, se podrá financiar la compra de raciones y suproductos en Prolesa y pagar eso en la próxima primavera, en función de la leche remitida en junio y julio.

Laborde, sobre la Asamblea de los 29, valoró especialmente el “informe exhaustivo” que presentó el gerente general de la cooperativa, Gabriel Valdez.

Básicamente, comparando con el ejercicio anterior, se habló de un crecimiento en el volumen de ventas y facturación en el mercado interno, coincidiendo con una disminución en la facturación en el mercado externo asociada a una caída en los precios.

Con eso como marco, el nivel de endeudamiento de la empresa no se ha incrementado, es el mismo, remarcó Laborde.

Añadió que se avanza, mediante el trabajo del gerente financiero, en otra alternativa financiera, junto con Proleco, cuyos detalles se anunciarán cuando la herramienta esté diseñada.

También aludió al FFIEL, “una herramienta muy interesante a utilizar por los productores, de largo plazo, que tenía tasa muy alta, arriba del 10%, por el acuerdo con el organismo financiador”, habiéndose logrado ahora un acuerdo con el BROU: será el organismo financiador, en las mismas condiciones, pero con una tasa menor, en el eje del 7%.