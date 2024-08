Contratistas de maquinaria decidieron una baja en las tarifas sugeridas para las labores agrícolas

Presidente de la Federación Rural dijo que proyecto de ley sobre campo natural "no es necesario, ni es bueno"

Esta baja en los precios sugeridos, los 2,47% señalados, no es lo frecuente, aunque hubo algún caso en los últimos años e incluso se han dado subas mínimas.

Sobre la capacidad de reinversión del empresario contratista, Rostán señaló que el inconveniente que se ha estado apreciando es que se está trabajando en menos área de la que se necesita para generar una facturación que permita un recambio ideal de los equipos, herramientas y vehículos.

Informó que "el cálculo básico es renovar las máquinas cada cinco años, por la depreciación, y tener el contratista un 25% de ganancia", algo que no está pasando.

Por ejemplo, citó, una cosechadora tendría que usarla 2.500 hectáreas cada año y se está en 1.700 hectáreas... "no logramos darle el uso necesario para ese cálculo básico y entonces se alarga el plazo de recambio”, detalló.

DSC06025.JPG Maquinaria agrícola: enfardadora, en el área rural de Montevideo. Juan Samuelle

Objetivo vital para CUSA: sumar socios

En la asamblea de CUSA se adoptaron otras decisiones y se encaminaron distintas acciones.

En setiembre habrá elecciones. Rostán no seguirá ejerciendo, no lo permiten los estatutos de CUSA. Habrá un recambio en la integración de la directiva en esa y otras responsabilidades y se está a la expectativa de una participación renovada, con socios que ya han sido directivos y otros que se animen a serlo por primera vez.

Un tema muy relevante es el de la masa social de la cámara. Se estima que hay en el país de 600 a 800 empresas que prestan servicios con maquinaria y apenas hay más de 100 asociadas a CUSA, que llegó a contar con más de 300.

Rostán explicó que, por un lado, hubo socios que dejaron la actividad y otros que fueron dados de baja por incumplimiento en los pagos.

En esta asamblea se aprobó que la cuota pase de US$ 250 a US$ 300 por año, teniendo en cuenta que en el último ejercicio hubo “un empate”, sin pérdidas ni ganancias, pero se entiende necesario generar más ingresos para seguir cumpliendo con cada uno de los servicios y evitar números en rojo.

“Tenemos un problema, lo reconocemos y nos preocupa, tenemos claro que mucha gente aprovecha la importancia de las tarifas sugeridas por CUSA, pero no se hace socia, siendo que la cuota es anual y no es tan elevada… precisamos que se sume gente, que se le dé valor a ser parte de CUSA, vamos a hacer una campaña de socios explicando que conviene, hay muchos eneficios por convenios con muchas empresas”, destacó.

Ser parte de la cámara “es un sello de garantía para quienes buscan los servicios de los contratistas de maquinaria”, expresó, aludiendo a temas de gran importancia “como la calidad de los equipos, el cumplimiento de las reglas laborales, los aportes al BPS y el tema seguros”.

Sobre la importancia de las tarifas que CUSA actualiza y publica, Rostán subrayó que "muchas empresas que no son socias las aprovechan y cobran algo que seguramente no obtendrían de no existir esas referencias de precios, ahora nosotros precisamos que se hagan socias".

1655944068824.webp Maquinaria agrícola: siembra, en un campo en San José. Juan Samuelle

Gestiones con Unasev y con la UTEC

En la asamblea se consideró también un tema de alta relevancia, las gestiones que se han estado realizando con la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), con el objetivo de solucionar inconvenientes que se han dado para el transporte de combustible en cisternas por las rutas nacionales, algo indispensable cuando las maquinarias y vehículos se mueven desde un campo a otro y no hay estaciones de servicio en el camino, lo que suele suceder.

“Hay que destacar que Unasev se ha portado muy bien, con mucha disposición para colaborar y eso es muy positivo, ahora estamos viendo la posibilidad de juntarnos todos: nosotros, la Unasev, Policía Caminera, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Ancap”, informó.

A propósito de gestiones encaminadas, Rostán destacó el diálogo con las autoridades de la Universidad Tecnológica (UTEC) para avanzar hacia la concreción de instancias de capacitación.

“El tema de preparar a la gente es fundamental, para contar con contratistas y empleados bien preparados, ya hemos tenido algunas muy lindas experiencias y ahora estamos viendo con la UTEC de avanzar en eso para beneficio de los hijos de los socios de la cámara y también de los hijos de sus empleados”, contó.

Precio de labores agrícolas agosto 2024.pdf

Precios de labores forrajeras agosto 2024.pdf