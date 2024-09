Duda en el mercado ganadero, ¿el precio baja o resiste? Sigue la contienda por el ganado gordo

En el mercado ganadero, persiste el contrapunto entre frigoríficos que presionan los precios a la baja y la oferta que no asimila los nuevos planteos de valores . Cierra la semana sin un mercado formado, con pocos negocios y entradas cortas del ganado a planta una vez concretadas las operaciones .

Se ha dado una pulseada desde que la industria pateó el tablero con una baja brusca de 30 o 40 centavos, a fines de agosto, que no ha sido asimilada. Se concretan pocos negocios, y salvo excepciones, se han efectuado por debajo de las referencias de ACG del lunes pasado, cuando el novillo mostró su primera caída después de 18 subas consecutivas.

Mercado lanero: se reactivan los negocios en lotes finos, pero no los precios de las lanas

Hay algún negocio puntual de ganado especial que se concreta a US$ 4 por kilo para el novillo y otros en torno a US$ 3,90.

Las entradas van de tres a siete días.

“En esos valores no pudieron comprar absolutamente nada y después tuvieron que mejorar los precios”, sostuvo Alejandro Zugarramurdi, titular del escritorio de mismo nombre. También hay demanda por novillo liviano.

El escenario es de muy poca oferta, pero para Zugarramurdi, se vislumbra una recuperación hacia el comienzo de octubre.

Faena vacuna apenas superó los 30 mil animales

En medio de precios bajos y un paro de 48 horas de la Foica, la faena registró la semana pasada su segundo menor volumen en lo que va del año: 31.945 vacunos, 16% menos que la semana anterior y 17% por debajo de un año atrás.

En el mercado internacional se ha notado algún leve movimiento positivo para la carne vacuna en China, aún en valores muy sumergidos, y hay poco movimiento de demanda a pesar de estar cerca el periodo en que comienzan las compras destinadas al Año Nuevo chino.

Si bien la semana pasada el precio de exportación tuvo una baja marcada a US$ 3.695 por tonelada, en los últimos 30 días móviles promedió US$ 4.354 de acuerdo a los datos primarios de INAC, la referencia mensual más alta desde julio del año pasado.

El mercado de reposición mantiene la firmeza, con el ternero en el eje de US$ 2,63 por kilo. En el remate de Lote 21 esta semana los terneros promediaron US$ 2,58, sin cambios frente al remate del mes pasado aunque con animales más pesados mejora el promedio al bulto. La demanda firme, con 100% de ventas para la invernada.

Mercado en el rubro ovino

Considerando el sector ovino, por los lanares aparece algo más de oferta. La demanda sigue siendo buena, con alguna industria que propone menores valores. Los negocios rondan los US$ 4 para los corderos y US$ 3,20 a US$ 3,25 las ovejas.

La semana pasada se faenaron 13.291 ovinos, 41% menos que en la misma semana del año anterior.

Un dato destacado de esta semana fue el precio de exportación de la carne ovina, que tocó su segundo mejor nivel en lo que va del año con un promedio de US$ 4.889 por tonelada.

En los últimos 30 días móviles fue de US$ 4.475 por tonelada. Y en lo que va del año se encuentra en US$ 3.780, un descenso de 3,2% comparado con los US$ 3.905 por tonelada registrados un año atrás.