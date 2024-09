Mercado de granos: el trigo sube y empuja a la cebada, mientras la soja se despega del piso

Las perspectivas para la zafra de verano indican que el área de soja se mantendría, mientras que la de maíz se reduciría, sobre todo el área de segunda que es la más expuesta a un posible impacto de la chicharrita y de un posible déficit de lluvias en la primavera-verano.

Tras la cuarta semana de suba en la Bolsa de Chicago, el precio de la soja se situó en US$ 370 por tonelada para el grano disponible y US$ 390 en la posición julio 2025, referencia para la próxima cosecha.

Las cotizaciones en Uruguay repuntaron hasta el eje de US$ 370 a US$ 373 por la soja disponible de la cosecha 2024, una corrección que fue aprovechada para colocar producción que permanecía sin fijar precio. Se estima que queda un 15% sin vender.

Los datos que reveló el USDA

En el informe mensual de estimaciones de oferta y demanda de granos publicado el jueves por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) se mantuvo la proyección de una cosecha récord en Estados Unidos, aunque con ligeros recortes en sus previsiones de producción y existencias que fueron un sostén para los precios.

Otro factor alcista fue la sostenida demanda por soja en el mercado estadounidense.

A nivel regional, el USDA mantuvo sus proyecciones para la cosecha de Brasil en 153 millones de toneladas para este año y 169 MT para la próxima. La extrema sequía en el centro y norte de Brasil está retrasando el comienzo de la siembra.

En Argentina la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que en la zafra 2024/25 el alcanzaría 17,7 millones de hectáreas con una suba histórica de 7,5% respecto al año anterior, agregando 1,3 millones de hectáreas.

Sería el tercer incremento anual seguida luego de ocho años de caída de área desde 2014. “Con un rendimiento promedio de 3.050 kilos por hectárea, la producción podría estar entre 52 y 53 millones de toneladas”, proyectó la BCR.

Trigo y atrás la cebada

La fuerte suba del trigo fue lo más destacado en el mercado de granos con una recuperación semanal de 5%.

En Uruguay las cotizaciones para el cereal permanecen en el eje de US$ 200 por tonelada mientras que en la Bolsa de Chicago la posición diciembre superó los US$ 218 /ton este viernes, el precio más alto desde la primera semana de julio.

La referencia local de la cebada sí reaccionó inmediatamente, y saltó desde US$ 205 a US$ 217 por tonelada en la última semana, ya que la cotización de las malterías está atada a precio del trigo diciembre en Chicago.

Factores climáticos y geopolíticos influyeron en el comportamiento alcista del trigo. Las previsiones para la cosecha estadounidense no fueron modificadas por el USDA, que sí redujo la estimación de producción y exportación de la Unión Europea.

En Argentina la BCR encendió una luz amarilla para el trigo, estimando que por las lluvias insuficientes hay dos millones de hectáreas en condición regular a mala, el 30% de los 6,7 millones de hectáreas sembradas.

De no haber cambios en los próximos días se reduce la chance de completar una zafra de 20,5 millones de toneladas tras un ciclo flojo de 14,5 millones de toneladas cosechadas en el último año.

Maíz, colza y arroz

El precio del maíz cerró la semana con una fuerte suba el viernes en la Bolsa de Chicago y una ganancia semanal de casi 2% en la posición mayo 2025 que, con una cotización de US$ 173,81 por tonelada alcanzó su mayor valor desde fines de julio.

El maíz se vio apuntalado por las subas en el trigo y por la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania. La tendencia alcista se consolidó, también, debido a las sólidas ventas de exportación de Estados Unidos y al enlentecimiento de la cosecha en Estados Unidos por mal tiempo.

La colza en Europa no logró mantener la firmeza y la cotización para febrero 2025 cayó casi 12 euros, con un fuerte tropiezo el viernes. En dólares cerró a US$ 509 por tonelada y en Uruguay las referencias se encuentran entre US$ 450 y US$ 455 por tonelada.

El arroz en Brasil se sostiene por encima de los US$ 21 por bolsa de 50 kilos, estimulando las expectativas de los productores uruguayos que empezaron a sembrar para la zafra 2024/25 en el norte, con una intención de aumentar el área más de 20% respecto el año pasado hasta las 182 mil hectáreas.