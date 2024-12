El mercado de granos y su último cierre semanal del año con repunte de precios, sobre todo en trigo y maíz

1634258893842.webp Maíz y soja en una misma chacra, en Soriano. Juan Samuelle

Se optó por un cultivo más “defensivo”, con menores costos y con menos población de plantas, que está mostrando buen potencial aunque necesita algo más de lluvia, en particular en el extremo suroeste del país.

“En rendimiento deberíamos estar arriba de 7 mil kilos por hectárea y esperemos que sea mejor económicamente que el año pasado; venimos teniendo buenas producciones, pero problemas de margen por la relación muy ajustada entre costos y precios de mercado”, apuntó González.

El año pasado, con un rendimiento de 7.293 kilos por hectárea a nivel nacional, el maíz de primera tuvo un margen negativo, afirmó. Este año esperan una mejora en el resultado.

WhatsApp Image 2024-12-28 at 00.27.59.jpeg

Cotizaciones de los granos

La soja posición julio 2025 aumentó 1,4% en la semana y cotizó a US$ 371,8 /tonelada, alejándose del piso de cuatro años que había alcanzado el 18 de diciembre con US$ 355,86 por tonelada.

En el mercado local el precio de la soja se recuperó desde los US$ 340 en las últimas semanas y volvió a los US$ 350 por tonelada el viernes, un precio bajo que requiere un rendimiento alto para que los números de los agricultores no queden en rojo y con la mochila de una cosecha de invierno que arrojó resultados económicos por debajo de lo esperado.

El viernes el precio de la soja en Chicago retrocedió por las buenas perspectivas para las cosechas en Sudamérica, particularmente en Brasil y en Argentina.

También tuvo consecuencias negativas en el precio el retroceso en las políticas de incentivos a los biocombustibles en Estados Unidos. Fueron eliminadas de la ley de presupuesto firmada por el presidente Joe Biden la semana pasada todas las partidas relacionadas a la legislación de corte con biocombustibles.

Las ventas estadounidenses de exportación por debajo de las previsiones de los analistas fueron otro factor bajista y coincide con las expectativas de que la demanda de soja en Estados Unidos seguirá disminuyendo en favor de la cosechada en Brasil.

En su cuarta semana de ganancias el precio del maíz posición mayo 2025 subió 3,8% y cerró la semana sobre US$ 181,68 por tonelada, su valor más alto en seis meses.

La sostenida demanda por el cereal estadounidense da sostén a las cotizaciones en Chicago, a pesar de las expectativas de grandes cosechas en Sudamérica. Las ventas de exportación de maíz estadounidense superaron las expectativas de los operadores del mercado, afirmando los precios.

La fluida colocación de Estados Unidos podría trasladarse a una reducción de los stocks en próximos informes de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La cotización del trigo marzo 2025 corrigió 2,5% al alza y volvió a situarse sobre los US$ 200 por tonelada después de siete jornadas, con el sostén de ventas semanales de Estados Unidos que aumentaron 34% respecto a la semana anterior y 64% en comparación con el promedio de las últimas cuatro semanas.

El precio del cereal sigue muy presionado por el alto valor del dólar frente al euro y por el avance de la cosecha en el hemisferio sur, que está en su pico anual de oferta.

Es el momento del año en que el hemisferio sur incide en el mercado de trigo. Argentina ya levantó el 89% del área sembrada y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta una producción de 18,6 millones de toneladas.

En los últimos tres meses el precio del trigo en Chicago bajó de US$ 235 a US$ 200 por tonelada, una reducción del 15%, que arrastra a la cebada para malterías que esta semana se movió en el mercado local a unos US$ 190 por tonelada.

WhatsApp Image 2024-12-28 at 00.27.58.jpeg

Colza y arroz

La colza subió 0,3% en otra semana con fluctuaciones y llegó al viernes con un precio similar al del cierre de la semana pasada, sobre US$ 544 por tonelada en el mercado europeo, debido a los vaivenes de las cotizaciones de los aceites.

El arroz en Brasil se sostiene sobre los US$ 16 por bolsa de 50 kilos, con precio estable en reales y ajustes que obedecen al tipo de cambio. El dólar se acercó a los RS 6,20 este viernes por la incertidumbre de los mercados financieros que considera insuficiente el ajuste fiscal del gobierno de Lula Da Silva.

La depreciación del real influye negativamente en la competitividad de los productos agrícolas uruguayos que tienen en Brasil su principal mercado, como es el caso del arroz, pero también de los lácteos y el trigo.