Mercado ganadero: meseta de precios para vacunos gordos en un escenario incierto por posibles paros

Por fuera de eso, el escenario de valores sigue siendo de estabilidad y firmeza.

"La situación forrajera es buena, los productores están cómodos", comentó Otto Fernández Nystrom, presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

"Esta semana y la que viene son tranquilas de oferta pero los negocios se siguen haciendo", dijo.

"El panorama es de estabilidad, con distorsión sí por los paros, pero en materia de mercado y precio igual que la semana pasada", remarcó Fernández.

Novillos y vacas

Los negocios en novillos se dan entre US$ 4,05 y US$ 4,10 por kilo con alguna operación más arriba por volumen y calidad.

En las vacas el rango va entre US$ 3,75 a US$ 3,85 por kilo.

"Parecía que se normalizaba todo y ahora se enturbió el agua de vuelta, la gente no quiere vender otra vez", comentó Juan Andrés Dutra, de Dutra Hermanos.

"Están con miedo de que le manden los camiones para atrás", sostuvo el operador.

WhatsApp Image 2024-12-27 at 15.44.42 (1).jpeg

Faena, al borde de 50.000 cabezas

Entre el 15 y el 21 de diciembre la faena fue la más alta de diciembre con 49.731 vacunos. En las últimas cuatro semanas el volumen promedio de faena fue de unas 45 mil cabezas, un descenso de 20% frente al volumen procesado en mismo periodo un año atrás.

WhatsApp Image 2024-12-27 at 15.44.43 (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-12-27 at 15.44.43.jpeg

Con la reposición muy firme y no demasiado abundante, muchos productores han optado por no vender su ganado gordo, seguir metiendo kilos baratos y evitar riesgos ante posibles nuevos paros, comentó Dutra.

En ganado para el campo, la grilla de consignatarios de la semana pasada marcó un promedio de US$ 2,70 el kilo para el ternero, US$ 2,28 para la ternera y US$ 1,70 para la vaca de invernada.

WhatsApp Image 2024-12-27 at 15.44.42.jpeg

Tonelada de carne vacuna: US$ 4.621

Por el lado de los mercados externos, sobre el cierre de la semana surgió una novedad importante desde China.

Este viernes el Ministerio de Comercio de ese país anunció que iniciará una investigación sobre las importaciones de carne vacuna, en un mercado con exceso de oferta que arrastró los precios internos a mínimos en varios años, informó Reuters.

La investigación será sobre la carne vacuna enfriada y congelada importada entre el 1° de enero de 2019 y el 30 de junio de 2024, a pedido de la Asociación de Ganadería de China y otros grupos ganaderos que apuntan contra el fuerte aumento en los volúmenes de importación en ese periodo.

En las últimas semanas se ha registrado un ajuste en los precios pagados por China por la carne vacuna importada.

Pero todavía no se ha visto reflejado en el precio de exportación reportado por el Instituto Nacional de Carne (INAC), que la semana pasada marcó un destacado promedio semanal de US$ 4.621 por tonelada.

En los últimos 30 días móviles el valor fue de US$ 4.430. Y el año 2024 se acerca a su cierre con un Ingreso Medio de Exportaciones de US$ 4.216 por tonelada, 0,5% por encima del mismo periodo de 2023, consolidando una recuperación en el último tramo del año.

Mercado de carne ovina

En lanares hay más oferta, propia de la época de zafra de fin de año, con el cordero en US$ 4,22 por kilo, los capones en US$ 3,48 y las ovejas sobre US$ 3,38. La prioridad industrial sigue siendo el cordero, con exigencias por presencia de flechilla y preferencia por animales de menos de 24 kilos.

La faena de ovinos fue la más alta del año con 39.900 cabezas, un incremento semanal de 3,4%. Del total, 72% fueron corderos.

El precio de exportación para la carne ovina también entra en la recta final del año con una mejora frente a 2023.

En la última semana se situó en US$ 4.111 por tonelada, en US$ 4.254 para los últimos 30 días móviles y en el acumulado anual de 2024 a un promedio de US$ 3.970, una recuperación interanual de 3,8% de acuerdo a los datos preliminares de INAC.