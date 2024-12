Faena vacuna: gobierno descarta decreto de esencialidad que gremiales del Agro piden por paros en frigoríficos

"No aplica esta norma porque no está en riesgo ni la seguridad pública, ni la salud pública ni hay riesgo de vida, hay un muy parcial desabastecimiento, no está en riesgo la estabilidad de ningún sentido y por lo tanto, no es aplicable la norma en este caso", detalló el ministro.

Añadió que se trata de "un tema de interés general" y que si se sigue agravando "habrá que evaluarlo", pero que de momento, tras las consultas jurídicas, "no aplicaría (decretar la esencialidad) en este caso, más allá de reconocer que todo este conflicto genera importantes pérdidas para distintos sectores, especialmente para el sector productor".

Los perjucios que tiene el productor

El jerarca, quien también es productor ganadero y expresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), comentó que los paros sorpresivos dispuestos por el sindicato "muchas veces implican el no procesamiento de ganados que se embarcan, generan una distorsión y pérdidas importantes del sector productivo, especialmente cuando en forma inadecuada se dejan ganados en los corrales de los frigoríficos, en algunos casos por varios días, lo que genera toda una distorsión".

Sobre cómo son afectados los productores, señaló que por un lado hay un perjuicio económico inmediato, dado que no reciben el pago que corresponde por esos animales remitidos a faena, pero no es ese el único problema: "(está) la pérdida de peso y del estado de los animales al retornar después de varias horas de transporte, en camiones adecuadamente dispuestos para tal fin, pero hay lógicamente una distorsión (...), hay pérdidas de kilos de los ganados, hay un tema que afectación del bienestar animal, de la imagen del país".

Para dejar en claro la magnitud del problema, señaló una exigencia sanitaria que amplía el inconveniente para el productor: "Tenemos una condición que está negociada en los protocolos sanitarios firmados especialmente con la Unión Europea y con China que establece un periodo de permanencia de 46 días (...), si el animal sale de un determinado predio y va hacia la industria frigorífica y no se procesa y esos animales tienen que retornar al establecimiento, el productor por 46 días no lo puede volver a remitir porque se viola lo que es una cláusula de cuarentena que está específicamente expresada en los protocolos firmados por el Uruguay a efectos de evitar el riesgo de enfermedades infectocontagiosas".

Que esos animales regresen determina que durante ese período deban ser manejados, en lo nutricional y sanitario, de modo de prepararlos para una futura remisión, todo lo cual incrementa los costos productivos.

Otra cuarentena

Fuentes de las gremiales del Agro señalaron a El Observador, este jueves 26, que la preocupación aumenta con el paso de los días, porque hay casos de pérdidas muy importantes con afectación a productores de todo tamaño en los sistemas productivos y en todo el territorio y que se sienten rehenes de una situación en la que no pueden intervenir.

Por eso, se indicó, no pocos en el ámbito del gremialismo agropecuario están poniendo el foco en la necesidad de potenciar la exportación de ganado en pie, alternativa comercial que habitualmente es cuestionada por industriales y trabajadores de los frigoríficos.

Uno de los productores lamentó que justo cuando los precios de los ganados habían aumentado, en un momento del año en el que los ganaderos deben cumplir además de lo habitual con varios pagos adicionales, haya dificultades en muchos casos para concretar los cobros por sus haciendas, independientemente del incremento de costos ya señalado.