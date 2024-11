El mercado lanero local se reactiva y los precios de las lanas en Australia corrigen al alza

Tras tres semanas de ajustes, los precios en el mercado lanero australiano tuvieron un incremento de 1,8% en el Indicador de Mercados del Este (IME) . Ganó US$ 0,13 y cerró a US$ 7,49/kg base limpia. En Uruguay hubo más negocios que en semanas anteriores, con valores de lanas estables y correcciones puntuales al alza .

El citado promedio en Australia se sitúa 3,6% por encima de un año atrás y algo por debajo del promedio de la actual zafra 2024/25 que es de US$ 7,58 el kilo.

En el mercado local, las referencias de la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros sitúan a las lanas de menos de 17,9 micras certificadas con grifa verde a un promedio de US$ 5,50 por kilo base sucia.

Los lotes con certificaciones de lanas en el eje de 19 micras cotizan a US$ 5 por kilo vellón. El mismo precio por kilo alcanzó un lote Merino de 21,1 micras con certificación RSW que pesó 5.000 kilos. Un lote similar pero sin certificación, de 3.700 kilos obtuvo un precio de US$ 3,75 por kilo, según el relevamiento del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Por distintos lotes de lana Merilín de entre 22,8 y 23,1 micras grifa verde se pagaron US$ 1,80 por kilo con un plazo de pago corto, de 30 días.

Las lanas Cruza de entre 24 y 25 micras siguen sumergidas en un valor de US$ 1,50 por kilo vellón para lotes certificados con grifa verde.

En el sector de lanas Corriedale fino en el entorno de 26 y 27 micras los negocios se hacen sobre US$ 1 por kilo vellón, mientras que las de 28 micras sin acondicionar no superan los US$ 0,60 por kilo base sucia.

Indicador de Mercados del Este

Así como la semana pasada había sido netamente favorable a los compradores, concluidos los tres días de subasta en los centros australianos el resultado fue un saldo positivo para los vendedores.

La demanda se fue afirmando, con pujas por los lotes de mayor calidad y una oferta acotada de 35.405 fardos, 8% menos que la semana anterior y 20% menos que en la misma semana de 2023.