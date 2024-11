Mercado ganadero: estabilidad con viento a favor y los vacunos llenándose con kilos baratos

A contrapelo de lo que suele suceder en ventanas de faena para cuota 481, en este noviembre los precios del mercado ganadero no han cedido . El interés de compra de la industria no ha menguado. Y un aumento moderado de la oferta permite, al menos, un sostenimiento de precios en vacunos , con las cuadrillas kosher como otro factor de oportunidad.

Hay “una exuberancia forrajera como hacía tiempo no se veía”, comentó el consignatario Diego Arrospide.

Por estos días dos características del mercado son la disparidad entre plantas y entradas un poco más largas.

En los frigoríficos con programas de faena 481 la prioridad es esa. Y quita algo de presión a los ganados del spot. “Hubo alguna insinuación de pasar algún centavos menos, que no fue convalidada y eso es el reflejo de esta firmeza”, comentó el operador.

Referencias en novillos, vacas y vaquillonas

Las referencias para el novillo cierran la semana en el eje de US$ 4 por kilo en cuarta balanza, que puede llegar hasta diez centavos arriba por lotes de punta y bajar hasta US$ 3,90 por ganados más generales.

La vaca cotiza en el eje de US$ 3,70 el kilo con la misma lógica, hasta US$ 3,80 o algún centavos más para ganados pesados, carcasas de más de 240 kilos, y un piso de US$ 3,60 para ganados más generales.

La vaquillona también con mucha firmeza, se ubica en torno a US$ 3,90 el kilo o algo más por ganados especiales.

La operativa de cuadrillas kosher afianza aún más el mercado, pero, para Arrospide, sin expectativa de promover subas adicionales de precios.

"La característica del mercado de haciendas es una relativa estabilidad en valores, pero que no ha detenido la firmeza, con un clima que ha jugado a favor de la oferta y una demanda que muestra algo de disparidad directamente relacionado con la faena de cuota", apuntó.

Con la incidencia del corral, en la última semana la faena aumentó 10% con 49.301 vacunos y octubre cerró con el mayor volumen alcanzado desde mayo, con 196.495 cabezas.

Precio de exportación de carne para Uruguay

En el último tramo del año aparece un movimiento en los precios internacionales, con el ganado en Brasil que no para de subir, y que eleva el piso de valores que paga la China por la carne vacuna, como se vio esta semana en la feria China International Import Expo (CIIE), que se llevó adelante en Shanghái.

Brasil ya cruzó los US$ 3,85 el novillo y está cerrando negocios sobre US$ 5.500 por tonelada para el delantero en China.

En Uruguay el precio de exportación en octubre fue el más alto del año y marcó un máximo desde mayo de 2023, de acuerdo a datos primarios del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Fue de US$ 4.498 por tonelada el mes pasado, superando en 7% el promedio de setiembre.

Marcó un salto de 16% frente a los US$ 3.862 de un año atrás.

Las condiciones propicias para la ganadería se entrevén en la tónica de un mercado de reposición firme y pujante.

Esta semana en el remate de Plaza Rural hubo buena demanda y repunte de valores.

El promedio para los terneros subió de US$ 2,50 a US$ 2,59 desde el remate anterior en octubre y el valor al bulto fue de US$ 512.

En Lote 21 los terneros promedió US$ 2,59, un 3% arriba del remate anterior.

La carne ovina

En el mercado de lanares para faena, aparece una oferta importante en el comienzo de la zafra, pero con una demanda firme y colocaciones fluidas.

Las cotizaciones rondan los US$ 4,09 el kilo para corderos, US$ 3,35 para capones y US$ 3,26 para las ovejas.

Octubre fue para la faena ovina el primer mes del año en que se cruzaron las 100.000 cabezas (107.301), 50% más que en setiembre, pero asimismo sigue por debajo de un año atrás. El último dato semanal mostró una leva baja, pasando de 25.147 a 22.270 cabezas.

El precio de exportación de la carne ovina, contrario a la carne vacuna, cayó 8,4% frente a setiembre a US$ 4.058 por tonelada, pero superó al de octubre de 2023, cuando promedió US$ 3.764.