Goleada de la vaca en las exportaciones cárnicas uruguayas

Exportaciones de carnes uruguayas: la de vacuno manda y por goleada. Juan Samuelle

Lo importante de las exportaciones cárnicas El 81% de los dólares que ingresan a Uruguay por exportaciones de carnes lo explican ventas de carne vacuna.

En los primeros 10 meses de 2024 por embarques de carne de bovino se obtuvieron US$ 1.703,5 millones.

Ese ingreso es 1,3% superior a lo obtenido en ese período de 2023.

Los tres mercados que ocupan el podio entre decenas de destinos son el USMCA, China y la Unión Europea.

Esos tres mercados explican el 79% de los US$ 1.703,5 millones que se captaron por las exportaciones. El contexto ¿Cuánto pesan las exportaciones de carne vacuna en el total de los ingresos por exportaciones de bienes?

Uruguay XXI informó que, al cierre de octubre, este año ingresaron US$ 2.085 millones por exportaciones de celulosa, US$ 1.647 millones por carne bovina y US$ 1.140 millones por soja.

¿Esa tendencia en el acumulado anual se sostuvo durante el último mes?

En octubre de este año lideró la celulosa con US$ 194 millones, seguido por carne bovina con US$ 181 millones y los productos lácteos con US$ 82 millones.

La carne vacuna explica el 81% de los ingresos... ¿cuánto se obtiene por el 100%? Por carnes vacunas y otros subrubros del 1° de enero al cierre de octubre ingresaron US$ 2.090 millones. ¿Qué otros productos destacan en el 19% restante? Siempre considerando el acumulado en lo que va de 2024, muy lejos y en ese orden aparecen los siguientes subrubros: menudencias (4,8% con US$ 101,7 millones); subroducto primario para uso industrial (4,4% con US$ 93,8 millones); subproducto residual comestible (3,5% con US$ 74,8%; y carne ovina (2,3% con US$ 49,2 millones), por citar solo a los principales. Puntos de vista La agroindustria cárnica, motor clave en la economía de Uruguay, es cuestionada por diversos actores en el ámbito internacional que argumentan que su generación de gases de efecto invernadero es relevante. Conrado Ferber, presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), en una entrevista que concedió a El Observador negó eso y aportó tres reflexiones contundentes: "Hay enunciados falsos que dicen que la ganadería es culpable de todo lo malo en el mundo". "No importa la métrica que se use: en los últimos 120 años la incidencia de la ganadería uruguaya en el clima fue fue insignificante: 0° o algo muy parecido a 0°”. "Uruguay tiene las mismas cabezas de ganado desde 150 años antes de la Revolución industrial; nuestra ganadería está en equilibrio desde muchísimo antes de que la mano del hombre empezara a calentar al planeta con combustibles fósiles y otros elementos". Cómo sigue La meta de culminar este ejercicio anual igualando los ingresos por exportaciones de carnes logrados en 2023 está al alcance de la mano. Fuentes del sector frigorífico dijeron a El Observador que, incluso, puede mejorarse el registro. Hasta ahora ingresaron US$ 2.090 millones y eso es un 1,8% menos. Quedan dos meses de gestión exportadora y la meta es "al menos empatar" los US$ 2.668 millones de todo 2023.