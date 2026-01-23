El precio de las lanas sigue subiendo con fuerza a las puertas de la zafra de carneros

Los precios de las lanas alcanzaron esta semana valores al nivel previo a la pandemia de covid-19 que torpedeó el mercado a principios de 2020, con un cierre en US$ 11,37 por kilo para el Indicador de Mercados del Este australiano , la referencia más alta desde junio de 2019 cuando superaba los US$ 12 por kilo base limpia.

El indicador se situó casi cuatro dólares por encima de la referencia de US$ 7,43 de hace un año, un incremento de 53%.

Se trata de un buen panorama previo a una nueva zafra de comercialización de carneros en Uruguay.

EDUCACIÓN SANITARIA El MGAP estrenó el podcast Campo y Sanidad, una herramienta de educación sanitaria y comunicación

CUFMA – CIU – LATU Cufma emprende el diseño de líneas estratégicas para el desarrollo de Mypes en el centro-este de Uruguay

La suba semanal de 3% y de más de 11% en las dos primeras semanas de operativa del año se tradujo en un descalce en los precios en el mercado local, donde los productores laneros ajustaron sus pretensiones y la demanda no mostró mayor movimiento en sus propuestas, enlenteciendo la concreción de negocios por lana en Uruguay.

El informe del SUL

En el informe semanal de mercado del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) solo se reportaron dos operaciones por lotes Corriedale, con el destaque para uno de 25,8 micras y 2.000 kilos acondicionado y con grifa verde comercializado en US$ 2,60 por kilo vellón.

Un lote tradicional de 28 micras sin acondicionar fue colocado en US$ 1,45 por kilo, casi el doble que hace un año atrás.

Las mayores subas en Australia siguen siendo justamente las de las lanas cruza y Corriedale desde un piso muy bajo. Los lotes de 28 micras treparon 6,3% en la semana y desde el final de la zafra 2024/25 en julio el precio en este diámetro aumentó 60%.

En todos los diámetros se registraron alzas por la competencia entre textiles chinas y exportadores australianos con importantes portafolios de pedidos desde el exterior.

El mayor nivel de precios en seis años

El precio de la lana en el mayor nivel en seis años y los récords de valores para la carne ovina que se siguen alcanzando dan un marco de expectativa positiva a la temporada de remates de reproductores ovinos que comienza en febrero.

“El mercado lanero viene acompañando después de varios años golpeado y está cada vez mejor el mercado, con precios de la lana que hacen pensar para toda la zafra ovina que se van a obtener buenos valores”, señaló Sebastián Ruviaro de la cabaña El Rincón Merino en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

El establecimiento alcanzó un promedio de finura de 16,9 micras en la última zafra y de 4,5 kilos por animal esquilado, al tiempo que mejoró los precios de venta que no alcanzaban los US$ 8 por kilo y el en los últimos meses se superaron los US$ 9 por kilo.

Exportación de carne ovina

El precio de exportación de la carne ovina arrancó el año en máximos registrados para esta época del año y mantiene la inercia del 2025.

Los últimos 30 días móviles muestran un valor promedio de US$ 6.150 por tonelada y en la última semana US$ 7.671, de acuerdo a los datos primarios de INAC.

Igual que en carne vacuna, la carne ovina muestra una caída en volumen exportado y un ascenso en los valores.

En el acumulado de enero hasta el 17, se llevaban enviadas al exterior 484 toneladas a un promedio de US$ 7.620. Es decir, 47% menos volumen que a comienzos de 2025. Y casi 29% más si se compara con los US$ 5.922 promedio en mismo periodo un año atrás.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 17.13.47

Los valores en la hacienda del rubro ovino

En hacienda se mantiene la tónica de demanda por todas las categorías, también con poca oferta luego de la intensa faena de la zafra del mes de diciembre y valores de US$ 5,55 a US$ 5,60 por los corderos, US$ 4,60 las ovejas y US$ 4,68 los capones.

“Vemos hay más interés en la cría de ovinos, búsqueda de vientres, tenemos pedidos de lotes de borregas o de corderas que cuando salimos a buscar vemos que la gente está tratando de reservarlas, lo que es una buena señal”, afirmó Otto Fernández Nystrom en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Tras un arranque del año con fuerza la faena ovina se resintió en la última semana y bajó a 11.594 cabezas, casi la mitad que un año atrás, aunque en el acumulado mensual sigue estando por encima de enero 2025.

Se faenaron pocos corderos –algo más de 4 mil, el 35% del total– y muchas ovejas –casi 6 mil, el 51% del total–.

Con las casi 20 mil cabezas de la semana anterior la faena ovina hasta el 17 de enero acumula 35.311 animales, 11% más que un año atrás y 20% más que en el comienzo de 2024.

El incremento está concentrado en las ovejas, con un aumento de 58% y en los capones que treparon 76% en volumen al tiempo que los corderos se redujeron 17% en lo que va de 2026 tras la intensa faena en la zafra de diciembre.

La participación de los corderos es la más baja en los últimos tres años para el periodo, 43% frente a 54% y 57% en los dos años anteriores.