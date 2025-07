En la Bolsa de Chicago pasó una semana para el olvido en los precios de los granos

AGROINDUSTRIA El precio de la carne vacuna exportada trepa y los novillos gordos están claramente arriba de US$ 5 el kilo

El sorpresivo arancel de 50% a Brasil anunciado por Donald Trump no tuvo efectos directos en la Bolsa de Chicago, pero sí la imposición de aranceles recíprocos de 35% entre Estados Unidos y Canadá que tiene directa relación con el mercado de los aceites.

Podría incrementarse la demanda de aceite de soja estadounidense para la industria del biodiesel en sustitución del aceite de colza canadiense, del que Estados Unidos es el importador número uno.

La soja posición julio cayó hasta US$ 368,9 por tonelada, el nivel más bajo desde la primera disrupción arancelaria de Trump a principios de abril.

La baja de casi US$ 20 semanal significa una caída del 5%.

El dólar frente a una canasta de monedas de referencia se fortaleció casi 1% y subió 3% en comparación al real al cabo de la semana, o que estimula las ventas de los productores brasileños a precios más competitivos.

La soja en Uruguay

Las cotizaciones para la soja en Uruguay este viernes se situaban entre US$ 352 y US$ 354 por tonelada.

Con la cosecha prácticamente finalizada la comercialización del grano se activó en la última semana con referencias de US$ 370 /tonelada y en Nueva Palmira y Montevideo se embarca soja con fluidez.

WhatsApp Image 2025-07-11 at 22.01.49 (1).jpeg

En lo que va de la zafra 2025 la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) registra exportación por 1,9 millones de toneladas y US$ 742 millones hasta el jueves 10 de julio.

La cotización de la colza se contrajo a US$ 498 por tonelada en Uruguay siguiendo una baja en Europa de US$ 10 por tonelada para cerrar la semana US$ 564 para a posición febrero de referencia local, el mínimo en dos semanas.

Avanza la siembra de invierno

Las colzas que no hayan podido sembrarse en fecha dejarán lugar a un incremento del área de trigo a medida que la siembra avanza con las dificultades que impone el clima y debería estar completada la próxima semana, antes de las lluvias.

La estimación de Urupov para los cultivos de invierno se ubica en 315 mil hectáreas para el trigo, 280 mil entre colza, carinata y camelina y 190.000 para la cebada, un total de 785 mil hectáreas.

El mercado de trigo bajó ante la incertidumbre de los negocios futuros y las perspectivas del USDA de una cosecha mayor a la esperada en Estados Unidos y en Rusia.

WhatsApp Image 2025-07-11 at 22.01.49 (2).jpeg

El maíz de corto plazo cayó casi 6% desde US$ 165,4 a US$ 155,9 en la semana y 5% en la posición mayo 2026 con una referencia de US$ 173 este viernes en Chicago.

Si bien el USDA elevó las exportaciones de exportaciones de Estados Unidos desde 67,31 millones de toneladas a un récord de 69,85 MT, redujo las existencias y recortó la próxima cosecha en casi 3 millones de toneladas, de 401,85 a 398,93 MT, nada de esto sostuvo el mercado.

El ingreso al mercado del maíz de la safrinha de Brasil, con una producción que el USDA elevó a 132 millones de toneladas, en línea con la estimación oficial brasileña de Conab, mantiene la presión de la oferta sobre los precios.

El arroz en Brasil se mantuvo entre US$ 12,20 y US$ 12,50 en la semana, 2% arriba de los valores de hace un mes, con estabilidad en reales y variaciones cambiarias en una semana volátil.