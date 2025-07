Los precios de los granos subieron por el impulso de los biocombustibles

En Chicago la soja cerró la semana sobre US$ 387 por tonelada y volvió a cruzar los US$ 400 el grano de la próxima cosecha.

En Uruguay la cotización de la soja repuntó notoriamente desde los US$ 355 por tonelada del cierre de la semana pasada y el viernes mostraba referencias de US$ 370 la tonelada en la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP).

En Argentina la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) dio por finalizada la cosecha de soja con un volumen de 50,3 millones de toneladas, 15% por encima del promedio de los últimos cinco años.

El rendimiento de 2.970 kilos por hectárea fue el segundo más alto de las últimas cinco campañas.

Muchas empresas ya concluyeron la siembra de cultivos de invierno. Juan Samuelle

Cultivos de invierno

Con cierto retraso por las últimas lluvias, los agricultores buscan completar la siembra de cultivos de invierno.

La ventana para completar las labores no se extenderá mucho más allá del jueves 10 de julio, cuando está pronosticado que vuelva a llover.

“Ha sido un año un poco difícil para completar las siembras, con un fin de la cosecha de verano con lluvias que llevó a que en algunos casos se rompieran campos, en colza hubo pérdidas de implantación y fue necesario resembrar”, señaló Pablo Engelhardt, director de Nuevo Surco.

Si bien en el litoral la siembra está prácticamente concluida, las tareas que faltan se concentran en Colonia y San José, con entre el 20% y el 30% del área por plantar y se espera completar esta semana con una capacidad de siembra instalada muy importante.

Las heladas secaron los campos y están retrasando la aparición de las plantas, particularmente en colza, y en menor medida en cebada y trigo por lo que las próximas lluvias serían positivas para mejorar las implantaciones.

Algunos productores que completaron la siembra de colza en tiempo y forma lograron colocaciones de hasta US$ 525 por tonelada la semana pasada, bastante por encima de lo presupuestado.

Crecimiento residual en el área de trigo

El área de trigo podría tener un crecimiento “residual” por aquellas chacras de colza que se decida resembrar con trigo (ya fuera de fecha para la oleaginosa), incluso aquellos que decidan ya no sembrar trigo entrado julio optarían por maíces de primera, con buenas perspectivas productivas y demanda en el mercado local.

Por el trigo de la próxima cosecha se ofrece US$ 210 por tonelada puesto en Nueva Palmira, un precio que “todavía no atrae al productor que no está tomando posiciones, pero la posibilidad está”, dijo Engelhardt en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

La expectativa está puesta en que haya algún rebote de precio a fines de julio o agosto, una vez pasada la cosecha en Estados Unidos.

Esta semana el precio del trigo subió desde US$ 206,9 a US$ 212,5 por tonelada en la posición diciembre de Chicago, casi 3%, con la influencia de la falta de humedad en los trigos de primavera estadounidenses y buenos datos de exportación.

Maíz, colza y arroz

En Argentina la siembra progresó hasta el 78% del área estimada en 6,7 millones de hectáreas, con mejoras en las condiciones de implantación.

El maíz acompañó las subas por las perspectivas de mejora en la demanda de oleaginosas y por el buen ritmo de exportación que muestra el grano desde Estados Unidos.

Corrigió de US$ 164 a US$ 170,5 por tonelada de maíz al cabo de la semana.

La colza dejó atrás el pico de casi US$ 600 que alcanzó la semana anterior pero se mantiene en valores altos y sostenidos por la fortaleza del euro frente al dólar. En el mercado europeo terminó la semana en US$ 581 por tonelada, en plena cosecha del hemisferio norte, un precio que trasladado a Uruguay se sitúa entre US$ 510 y US$ 512 por tonelada.

El precio del arroz en Brasil continúa en una trayectoria de leve repunte, con una recuperación de 4% en las últimas dos semanas, hasta una cotización de US$ 12,43 por bolsa de 50 kilos de arroz cáscara.