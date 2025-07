El precio de la carne vacuna exportada trepa y los novillos gordos están claramente arriba de US$ 5 el kilo

Las entradas para estos ganados son cortas.

En las categorías de menor terminación se ve un poco más oferta y algún frigorífico más comprado.

Referencias en novillos, vacas y vaquillonas

Los ganados especiales alcanzan los US$ 5,15 por kilo desde la semana pasada y en la vaca especial hasta US$ 4,95 en lotes puntuales.

En las categorías generales el rango es más amplio, desde US$ 4,65 por kilo para la vaca y en el novillo desde US$ 4,95 el kilo en adelante.

Es sostenida la demanda del abasto, con negocios para la vaquillona especial sobre US$ 5 por kilo y la vaquillona gorda buena entre US$ 4,90 y US$ 4,95 el kilo.

La oferta de ganado especial sigue siendo reducida, sí aparecen más ganados de menor terminación, con los últimos fríos jugando su partido y las pasturas frenadas.

Sobre fin de mes comienza una nueva ventana de cuota que podría generar una menor presión sobre ganado de pasto y estirar algo más las entradas.

WhatsApp Image 2025-07-11 at 13.07.11 (2).jpeg

Los corrales y la faena de vacunos

La faena de la última semana estuvo por encima de las 44 mil cabezas, con una participación importante de los corrales.

En junio, la faena mostró una suba interanual de 6,3% con 191.640 vacunos, sexto mes consecutivo en ascenso.

En el primer semestre de 2025 el volumen faenado superó en 5,6% al de la primera mitad del año pasado.

WhatsApp Image 2025-07-11 at 13.07.11 (3).jpeg

El precio de la carne vacuna

El mercado internacional para la carne vacuna sigue firme y el precio promedio de exportación para el mes de junio fue de US$ 4.959 por tonelada.

La semana pasada alcanzó US$ 5.585 por tonelada de carne de bovino embarcada, un nuevo máximo desde 2022, de acuerdo a los datos primarios del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

WhatsApp Image 2025-07-11 at 13.07.11.jpeg

En el mercado de reposición hay buena demanda por parte de los corrales, tanto para novillos cuota como no cuota, a precios en el eje de US$ 2,80 y US$ 2,60 por la vaquillona.

“Son valores muy interesantes y se colocan enseguida”, comentó Álvaro Gastelú, directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

También hay buena demanda por la vaca de invernada y toda la escalera de machos con la exportación en pie incidiendo, con un grupo comprando desde 170 a 240 kilos a precios en el eje de US$ 2,90 por kilo en pie.