Firmeza sostenida en los precios del ganado gordo a pesar de las turbulencias internacionales

Las referencias se encuentran entre US$ 4,50 y US$ 4,60 por kilo para los novillos, US$ 4,25 a US$ 4,35 el kilo de las vacas y US$ 4,40 por kilo en las vaquillonas.

Otro operador consultado coincidió en la estabilidad, mencionando alguna planta que está “más tranquila” para los novillos, con entradas de una semana a 10 días.

“Creo que están abocados a llegar al enganche de la cuota”, dijo.

¿Qué pasa con la faena?

Para Gastelú, la incidencia de la faena de corral para cuota 481 será relativa. “No creo que la faena de ganado de cuota que arranca ahora a fin de mes altere mucho”, estimó el consignatario, “tal vez las primeras dos semanas pueda tener alguna pulseada el mercado”, pero sin mucha oferta de ganado de pasto “veo que el mercado va a seguir en esta tónica o quizás algún centavo más por novillos y vacas especiales”, comentó.

El último dato de faena fue el más alto en siete semanas, desde la ventana de cuota de febrero, con 48.834 vacunos, 3,5% arriba de la semana anterior.

Marzo cerró con 186.791 vacunos faenados, una suba interanual de 5,4%.

El precio de la carne vacuna

En los mercados externos, en los últimos días en medio del caos arancelario, se han dado pocas operaciones de compra de carne en Estados Unidos, mientras Europa y China mantienen la firmeza.

En marzo el precio de exportación para la carne vacuna tocó máximos desde setiembre de 2022: promedió US$ 4.790 por tonelada, de acuerdo a los datos primarios del Instituto Nacional de Carnes (INAC), marcando un ascenso de 21% frente a los US$ 3.964 de un año atrás.

En el mercado de reposición hay buena demanda, con referencias que se estabilizan en máximos para la zafra de terneros desde 2022.

Los valores al bulto se destacan por encima de los US$ 540 en muchos casos.

Siguen “firmes y demandados” los negocios de ganado para el campoy activa la demanda para exportación en pie y los corrales de engorde.

“Sin locuras, pero con precios sostenidos y firmes”, sostuvo Gastelú. “Se va yendo una buena zafra de terneros”, subrayó.

En el remate de Pantalla Uruguay el ternero promedió US$ 2,92 por kilo y US$ 514 al bulto.

En el remate Select de razas británicas la categoría promedió US$ 3,04 por kilo y US$ 546 al bulto.

En Plaza Rural el promedio para el ternero fue de US$ 2,94 por kilo y US$ 544 al bulto.

“La relación flaco/gordo es más favorable este año, a valores más altos tanto en reposición como en gordo que el año pasado”, destacó Gastelú.

Poca oferta en ovinos

En ovinos, como es habitual en esta época, hay poca oferta con valores sostenidos, en el eje de US$ 4,31 por kilo para los corderos, US$ 3,62 para capones y US$ 3,53 para ovejas.

La faena de ovinos, con solo dos plantas operando, registró un desplome semanal de 42% con 8.004 cabezas.

En marzo, la actividad se contrajo 46% interanual a 47.666 cabezas, y fue la faena mensual más baja del último año.

En lo que va de 2025 la faena de lanares muestra una caída de 28%, desde 266.190 a 192.928 cabezas.

Aunque la faena cae, los precios de exportación siguen muy firmes para la carne ovina. Acumula una suba de 36% en lo que va del 2025, con un promedio de US$ 5.119 frente a US$ 3.776 de igual periodo de 2024.

En el primer trimestre de este año Israel fue el principal destino de las exportaciones de carne ovina de Uruguay, con una participación del 28% del valor exportado y superando a Brasil, primer comprador en volumen pero con precios más bajos.