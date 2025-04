El ministro de Ganadería sobre los aranceles: Uruguay es de los menos perjudicados y puede haber oportunidades

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , admitió que todo lo relacionado con el tema aranceles "preocupa" al gobierno , no obstante señaló que "si uno ve el concierto internacional, en realidad somos de los menos perjudicados, por lo menos esa es mi opinión" .

"De cualquier manera, creo que Uruguay como tal, como país exportador, es de los menos perjudicados", dijo.

Respondió que no hay de momento una cuantificación de eventuales impactos: "Vamos a esperar (...), vamos a dejar que la Cancillería trabaje en esto, porque esto es una decisión política, no es un tema sanitario, no es un tema ni siquiera comercial".

Por lo tanto, instó a aguardar para ver "hacia dónde tenemos que dirigir o redirigir nuestras exportaciones, si tenemos problemas para entrar a esa marcado".

_AIC0997.JPG Alfredo Fratti acompañó a Carolina Cosse, quien ejercía la presidencia de la República dado el viaje de Yamandú Orsi a Centroamérica, al acto en el que Rafael Ferber asumió la presidencia de la ARU, sucediendo a Patricio Cortabarría. ARU

Crítica a la administración Lacalle Pou

Fratti también consideró, entre otros temas, el de la relevancia de la ARU. Destacó su trayectoria, desde 1871, al remarcar que es de las instituciones más antiguas en el país. Sobre el relacionamiento, dijo que "a veces coincide y a veces discrepa con los gobiernos, pero mantienen el respeto y yo creo que eso es una buena cosa".

Recordó luego sus vínculos con la ARU, desde cuando él integraba la Federación Rural: "También a veces coincidíamos y otras veces discrepábamos".

"El presidente -Rafael Ferber- hoy habló del Reglamento de Tierras de Artigas... a veces nos olvidamos, lo más parecido a eso es Colonización, lástima que en el último período le sacamos todos los recursos", cuestionó, con relación al manejo realizado del Instituto Nacional de Colonización (INC) en la administración de gobierno encabezada por Luis Lacalle Pou.

Miradas sobre el tema ocupaciones

Sobre una de las afirmaciones de Ferber en su primer discurso como presidente de la ARU, cuestionando la ocupación de trabajadores en espacios de las empresas, Fratti señaló: "Bueno, es la opinión de Ferber (...), lo que hay que tener también en cuenta es que cuando cambia un gobierno cambian las medidas que se toman, eso hay que tenerlo claro, porque si no el gobierno sería siempre el mismo".

Ferber, en su discurso, había expresado: “Hoy tenemos que decir que las ocupaciones en los lugares de trabajo como medida sindical agreden a la propiedad privada, derecho fundamental en los países libres, no retrocedamos".

La ARU y el Frente Amplio

Con relación a eventuales miradas diferentes considerando a la ARU y al Frente Amplio, el ministro dijo: "Los cruces van de parte de los que creen en los cruces... yo no creo en un país partido, es verdad que la mayoría vivimos en la ciudad y nos cuesta entender la problemática rural, eso es una cosa, pero no creo en eso de (que estemos) divididos".

Sobre su vínculo con la gremial que estaba visitando, recordó: "Vine muchas veces siendo presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), la primera vez que vine como autoridad era presidente del INAC, vine a acompañar al ministro (José) Mujica y hoy acompañé a la presidenta de la República (Carolina Cosse, en ejercicio de esta responsabilidad)".