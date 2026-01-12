Ganadería: el año arranca con flechas para arriba en el mercado del gordo

Los precios de la hacienda gorda comienzan firmes el año sobre US$ 5,10 por kilo para el novillo, mientras se esperan lluvias clave en el sur del país.

Las industrias que necesitan ganado pesado se estiran hasta US$ 5,20 por los mejores novillos y hasta US$ 4,90 por vacas especiales, con consultas de los frigoríficos y entradas cortas, en torno a una semana.

Hay cierta disparidad en precio y en fechas de carga entre plantas. Por una vaca o novillo de misma calidad puede haber una brecha de 10 centavos, comentó Pablo Sánchez, integrante de Escritorio Walter Hugo Abelenda, y directivo de ACG.

Con un país partido en dos, más necesitados de agua en el sur que en el norte, aparecen zonas complicadas con las aguadas, pero aún no es un factor que presione sobre la salida de ganado. La oferta sigue siendo poca.

Los negocios por novillo gordo bueno rondan los US$ 5,10 por kilo y en el caso de la vaca, hay un abanico más amplio de valores, desde US$ 4,70 a US$ 4,80, y sobre US$ 4,90 para los lotes de punta.

En algún frigorífico están operando cuadrillas kosher e inciden sobre los ganados de mayor calidad.

La faena de vacunos confirmó un crecimiento de 6% interanual en 2025 y fue la más alta desde 2022, con 2,4 millones de cabezas, y una lógica de mayor peso y menor edad de faena. Como era de esperarse, en los últimos días del año, la faena semanal, entre el 27 de diciembre y el 3 de enero, se situó en 27.888 vacunos, el volumen más bajo desde la primera semana de enero de 2025.

faena anual

Más allá del escaso movimiento en los últimos días del año, la firmeza dada en el mercado internacional ha respaldado el alto nivel de actividad de los frigoríficos. En 2025 Uruguay alcanzó un récord en el precio de exportación para la carne vacuna, con un promedió de US$ 5.037 por tonelada. La cifra supera en 19% al registro de 2024 y se sigue afirmando. Si se observa el dato mensual, fue el mejor diciembre de la historia, con un valor de exportación de US$ 5.310, ampliamente por encima de los US$ 4.551 alcanzados en mismo mes de 2024.

De confirmarse los pronósticos de lluvias, será más trabajoso para los frigoríficos hacerse del ganado, consideró Sánchez. Hay plantas ya con el ojo puesto sobre el ganado de corral, en vistas a la próxima ventana de cuota 481, que arranca sobre fin de mes.

Un jugador clave está siendo el abasto, muy demandante, con propuesta de valores sobre US$ 5,10 por kilo para la vaquillona bien completa y pesada, y entre US$ 4,90 a US$ 4,95 por una vaquillona gorda buena.

En lanares la demanda sigue traccionando, con destaque para los adultos, capones, borregos, y ovejas pesadas, con mayor cintura para negociar por carcasas muy pesadas, que un tiempo atrás mostraban mayor dificultad de colocación.

vacunos

Para carcasas de unos 26 kilos los valores se sostienen sobre las referencias de ACG y donde superen ese kilaje, la propuesta es algo inferior. Los corderos rondan los US$ 5,60 por kilo, los capones US$ 4,70 y las ovejas US$ 4,60.

Las lluvias esperadas son clave para el mercado de reposición que tiene poco movimiento en los primeros días del año, con muchos productores que sacaron los ganados antes de fin de año. La demanda sigue siendo selectiva.

La exportación en pie está comprando terneros, vaquillonas, novillos y le pone un piso de valores a la hora de negociar. Las referencias para el ternero rondan los US$ 3,20 por kilo, US$ 3,04 para la ternera y sobre US$ 2,11 para la vaca de invernada.

faena novillos

El mercado ganadero arranca el año con firmeza, flechas hacia arriba, buena demanda, con escasez de oferta y expectativa climática. Que se concreten las lluvias pronosticadas será clave.

“Disparidad en precios, disparidad en entradas, disparidad de negociación, pero a la hora de negociar diría que está todo firme y demandado”, apuntó el consignatario.