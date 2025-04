Granjeros donaron 700 kilos de verduras y 600 manzanas para migrantes y personas en situación de calle

La entrega de los productos se realizó este miércoles, en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), a la Organización No Gubernamental (ONG) Garuveva.

Verduras y manzanas

Los productos, aportados por granjeros vinculados a la CGU, a la Asociación Productores Agrícolas de Canelones (APAC) y la Asociación Nacional de Semilleristas de Papa (Ansepa), son los siguientes:

300 kilos de zanahorias

200 kilos de papas

100 kilos de cebollas

50 kilos de zapallo Kabutiá

50 kilos de calabacín

600 manzanas

WhatsApp Image 2025-04-16 at 14.48.34.jpeg

“No es cierto que los productores priorizan tirar su producción cuando hay una oferta muy importante y no les vale la pena llevar la producción al mercado, siempre se priorizó hacer donaciones, ayudar a la gente, pasó toda la vida y solo en último caso, cuando no hay más a quien ayudar, es posible que haya que tirar algo”, puntualizó Gordillo sobre cuestionamientos que han existido recientemente.

Esta colaboración de los granjeros no es, por lo tanto, algo aislado, solo que en esta instancia trascendió.

"La granja siempre ha sido muy solidaria", remarcó.