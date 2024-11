Lacalle Pou en la conferencia sobre ganadería sostenible: el libro de Vidart y Arbeleche contra todos

INAC informó que al cierre de octubre Uruguay ya obtuvo más de US$ 2.000 millones por exportaciones de carnes

El Presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou inauguró junto a otras autoridades nacionales y de FAO la conferencia que entre hoy y mañana concita la atención sobre #ganaderíasostenible

La recomendación del presidente a los extranjeros

Luego recomendó a los visitantes del extranjero presentes que recorran, disfruten e interactúen “con nuestra gente, que es lo más lindo que tenemos”.

Señaló, enseguida, conceptos “íntimamente vinculados", que "les pasa el hilo de la sostenibilidad: la naturaleza y el hombre; la naturaleza, el hombre y la economía; la naturaleza, el hombre, la economía y la ciencia; todos y cada uno de ellos”.

En su discurso contó que cuando iba en viaje hacia Punta del Este recordó un libro de Vidart, titulado Quiénes somos, cómo estamos, dónde estamos, donde se relata sobre cuando Juan Díaz de Solís pasó por las costas del hoy Uruguay y quedó maravillado con una flora y con la fauna exultante, súper abundante, “básicamente lo describe como el paraíso”, comentó.

Eso, “de alguna manera, a nosotros, a los uruguayos, a los orientales o a quienes venimos a disfrutar de estas tierras, desde ese entonces hasta la fecha nos condiciona, pero no nos determina”.

"Uruguay ha tenido un proceso con algunos hitos marcados de ese vínculo tan estrecho con la naturaleza que nos ha bendecido y el hombre ha impactado casi siempre de manera positiva”, reflexionó Lacalle Pou.

Con relación a la economía, entre otras consideraciones, expresó: “Estamos viviendo en un mundo que al mismo tiempo que se intensifica la producción, se optimiza (...), y eso, de alguna manera, hace que haya grandes establecimientos y pequeños productores, que a veces quedan de lado y por eso es muy importante que la economía tenga un sentido no sólo de crecimiento y de lucro, que está bien y son los que empujan, pero también la posibilidad de una inclusión de aquellos pequeños productores o productores familiares”.

Fue en ese momento en el que hubo un aplauso especial para esas palabras del Presidente de la República.

Azucena de un lado y del otro todos los ministros

Sobre diferentes miradas que en ocasiones existen, contó que “cuando juntamos a todos los ministros, están todos los ministros de un lado y la ministra de Economía (Azucena Arbeleche, presente en la conferencia al igual que varios de los principales jerarcas de otros ministerios) sola del otro lado tratando de que no le saquen toda la plata… y yo por lo general me paro al lado de la Ministra de Economía porque si yo me paro al otro lado pierde con total éxito (risas)".

Lacalle Pou admitió que "se generan distintos focos de tensión o puntos de tensión, la industria y la ganadería, básicamente, en yunta, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía... ¿cómo se atan todas esas moscas por el rabo? ¿Cómo solucionamos esa tensión? La humanidad ha dado un paso importante en estos últimos tiempos, que es atar el cuidado del medioambiente a la economía".

Admitió que "siempre como que estaban divorciados, la plata iba por un lado y el medioambiente del otro, hasta que alguien se dio cuenta, o muchos se dieron cuenta, y por supuesto funcionaron los grupos de presión y además de la inteligencia de los actores económicos, que era muy cortoplacista este divorcio. Y que a medida que se intensificaba la producción, más cortoplacista era".

"Si hay algo que hizo el hombre desde que está caminando erguido sobre este planeta, es no sólo hacerse de los recursos naturales, sino cuidarlos. Porque si se pescaba todo, si se recolectaba todo, si se cortaba el árbol, si se cazaba todo, era una generación. Entonces, esa evolución ha llevado en estos últimos tiempos a que cuidemos más el planeta y que la economía mundial así se dé cuenta”, añadió.

#AHORA el Ministro Fernando Mattos, participa junto al Presidente @LuisLacallePou, el Representante Regional de @FAO @MLubetkinFAO y el Pte. de @inac Conrado Ferber en la apertura oficial de la primera Conferencia Regional para la Transformación Sostenible de la Ganadería.

Transformación sostenible

En otro momento, Lacalle Pou mencionó los dos modos de interpretar el título de la conferencia: “El título no sé si llama engaño, o por lo menos se puede interpretar de dos maneras, porque algunos dicen la transformación de la ganadería sostenible y otros dicen la transformación sostenible de la ganadería... yo creo que las dos son aplicables”.

“La transformación sostenible desde mi punto de vista también habla de la extensión en el tiempo, y de la única manera que estos elementos que yo mencioné más temprano puedan ser sostenibles en el tiempo es si hay una institucionalidad firme. Estos procesos llevan tiempo. Estos procesos llevan tiempo dispararlos, política, pública y con acuerdo con el sector privado, sobre todo el sector privado haciendo las cosas, y después que den resultados”.

Lacalle Pou, como suele hacer, actualizó cuánto tiempo le queda a este gobierno en su gestión, “116 días, me parece”. Ahí fue que recordó que este gobierno creó el Ministerio de Ambiente. “Pase lo que pase en nuestro país (en las elecciones), dentro de 116 días, tiene que ser sostenible la institucionalidad, tienen que ser sostenibles las políticas, porque si no estos procesos no solo van a dejar de dispararse, sino que se van a frustrar por parte de confianza”.

“Por eso también algo que asegura la sostenibilidad en todos los ambientes y en todos los ámbitos es la confianza, y es lo que nosotros hemos tratado de generar en estos años”, concluyó.

