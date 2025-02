Las lluvias fueron un alivio para los cultivos en un mercado de granos atravesado por la incertidumbre

El viernes el mercado se vio afectado por la incertidumbre que genera Donald Trump y su política arancelaria, ahora pendiente de eventuales anuncios de aplicación de “aranceles recíprocos” a varios países no especificados.

Si bien quedó en suspenso la aplicación de tarifas de 25% a Canadá y México los operadores se mantienen cautelosos ante eventuales anuncios sobre medidas que afecten el comercio de productos agrícolas.

La cotización se situó en US$ 397 por tonelada mientras que en Uruguay los valores se encontraban entre US$ 359 y US$ 362 por tonelada este viernes.

El nivel de ventas de soja de la próxima cosecha es el más bajo de los últimos años, tanto por el nivel de precios como por la incertidumbre productiva. Tras las últimas lluvias se estima que el mercado local cobre algo de dinamismo.

Lo que pasa en Argentina y en Brasil

Las lluvias que mejoraron el estado de los cultivos en Argentina y el ritmo más lento de las exportaciones estadounidenses aportaron un componente bajista.

Desde Brasil surgieron algunas dudas respecto a la cosecha, que algunos observadores estiman que no llegará a los 170 millones de toneladas, si bien agencias privadas sumaron kilos a sus proyecciones. Safras & Mercado elevó su perspectiva de 173,71 a 174,88 millones de toneladas (MT). El martes se conocerá la actualización de estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que hasta enero proyectaba que Brasil cosechará 169 MT.

El aceite de soja aporta cierto sostén al mercado de la soja, ya que se posiciona como el sustituto del aceite de canola canadiense, del que Estados Unidos es el principal importador, y que podría verse afectado por el arancel de 25% en caso de ser aplicado.

El maíz también tuvo un repunte semanal en Chicago pero el viernes cayó por debajo de los máximos semanales de US$ 199 por tonelada en la posición mayo, la referencia más alta desde mayo del año pasado.

Cotizó a US$ 197 con un ajuste que se atribuye a las incertidumbres arancelarias y, desde lo agrícola, a la mejora en las condiciones de los cultivos en Argentina. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires mejoró el panorama hídrico para los cultivos y mantuvo en 49 millones de tonelada su estimación de cosecha.

Aunque continúa el retraso de la cosecha de soja en Brasil –en el estado de Mato Grosso, principalmente- que perjudica el avance del maíz safrinha, la siembra se recompuso y superó el 23% del área, por debajo del promedio de 36% en los últimos cinco años.

En Uruguay comenzaron las cosechas de maíces para grano con un precio que en el caso del grano importado se encuentra sobre US$ 230 pero aguardando el momento de mayor oferta que seguramente tendrá buena demanda desde tambos y corrales, con precios firmes en el ganado, la carne y los lácteos.

WhatsApp Image 2025-02-07 at 19.36.22 (3).jpeg

Trigo al alza

El trigo tuvo un avance semanal de 4% en los precios para la posición marzo y de 3,3% en la cotización diciembre 2025, referencia para la próxima cosecha en Uruguay.

En las últimas dos semanas la referencia para el trigo subió casi US$ 20 por tonelada.

En Chicago cotizó el viernes a US$ 234 para diciembre y a US$ 214 por tonelada en la posición más cercana y se encuentra en el nivel de valores más altos en cuatro meses. En Uruguay los operadores ofrecen entre US$ 195 y US$ 197 por tonelada de trigo y US$ 207 por cebada para malteo mientras que la cebada forrajera se encuentra en US$ 165 por tonelada.

Si bien los inversores retiraron ganancias el viernes y las cotizaciones cerraron a la baja, el trigo tiene fundamentos para resistir y seguir corrigiendo al alza por la influencia de las perspectivas productivas desfavorables en la zona del Mar Negro para la próxima cosecha, al tiempo que se reducen las importaciones desde Rusia y Ucrania.

El arroz en Brasil mantiene un precio estable en reales que en las últimas dos semanas se tradujo en correcciones al alza en dólares debido al fortalecimiento de la moneda brasileña. La referencia es de US$ 17,13 por bolsa de arroz cáscara de 50 kilos en Rio Grande del Sur.