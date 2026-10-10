Los datos que Uruguay difundió sobre su producción en el Comité de la Unión de Azucareros de América Latina

Uruguay fue sede del Comité de Sostenibilidad 2026 de la Unión de Azucareros Latinoamericanos (UNALA) , con Alcoholes del Uruguay (ALUR) como empresa anfitriona , instancia que permitió a las delegaciones visitantes conocer de primera mano la realidad del país como productor de caña de azúcar y de diversos productor con su industrialización .

Del 22 al 24 de setiembre, se informó a El Observador desde ALUR, referentes de empresas sucroalcoholeras de Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Uruguay recorrieron el Complejo Agroindustrial de Bella Unión y conocieron los datos de la zafra de la empresa uruguaya.

UNALA agrupa al sector azucarero de 14 países de América Latina y promueve la producción sostenible de azúcar, bioetanol y energía eléctrica de los ingenios respectivos.

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El Comité de Sostenibilidad reúne anualmente a sus integrantes para intercambiar visiones sobre los avances del sector y definir lineamientos comunes de cara al año siguiente.

Esta edición se realizó en Uruguay, en el marco de los 20 años del comienzo de las operaciones de ALUR en Bella Unión.

Contexto

La zafra de ALUR convoca a 137 productores que proveen de materia prima a la planta industrial de Bella Unión, sobre una superficie de 6.859 hectáreas cosechadas. La planta industrial procesa unas 450.000 toneladas de caña por año. Emplea de manera directa a unos 3.000 trabajadores, siendo motor de desarrollo de la región.

El impacto regional de la caña de azúcar

A nivel regional, los países miembros de UNALA reportaron en 2025 más de 233 mil productores y proveedores de caña, lo que refleja el impacto del sector en las economías y comunidades rurales de América Latina.

En 2025 se registraron 11 millones de hectáreas de caña y remolacha cosechadas, una superficie que sustenta la producción de alimentos, energía renovable, bio productos y millones de empleos en la región.

Durante las jornadas se presentaron iniciativas orientadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena agroindustrial, entre ellas el Programa Bella Unión Evoluciona, el plan de capacitación de trabajadores y los resultados del Análisis de Ciclo de Vida de los biocombustibles.

También se compartieron avances en calidad con equidad de género y estudios que permiten dimensionar el impacto económico y social de ALUR en Bella Unión.

Uno de los momentos destacados fue la recorrida por el Complejo Agroindustrial de Bella Unión y la visita a los establecimientos de los productores San Antonio y la familia Serra.

Estas instancias permitieron conocer de primera mano la realidad de quienes participan en la cadena productiva, sus desafíos cotidianos y las mejoras que vienen incorporando para fortalecer la actividad.

El Comité de Sostenibilidad de UNALA cerró el encuentro reafirmando el compromiso de la agroindustria azucarera latinoamericana con la sostenibilidad.

Las ediciones anteriores se realizaron en Colombia (2023), República Dominicana (2024) y Guatemala (2025).