Mercado ganadero por dos carriles: el gordo ajusta y los terneros marcan nuevos récords

En el mercado ganadero persiste la presión bajista en precios que trasladan los frigoríficos , en menor magnitud que en las dos semanas previas. Se concretan pocos negocios y fue reducida la operativa industrial previo a la Semana Santa . Otras lecturas relevantes son los precios récord por los terneros y que el valor de la carne exportada sigue muy arriba .

En la actividad en las plantas frigoríficas hay propuestas dispares de plazos de entrada a planta.

El mercado de reposición va por otro carril, con perspectivas de firmeza en el mediano y largo plazo: en plena zafra los terneros sorprenden al alcanzar nuevos precios récords, en una semana de enorme actividad, con los tres consorcios de remates bajando el martillo al mismo tiempo.

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Las propuestas de precios por novillos a faena están en el eje de US$ 5,10 por kilo, US$ 4,80 el kilo para la vaca con entradas de 10 a 15 días e, impulsada por el mercado interno, la vaquillona mostró alguna señal de tonificación, en el eje de US$ 5,15 por kilo.

Faena de vacunos apenas sobre las 41.000 cabezas

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Las últimas lluvias dan margen a los productores que tienen ganado pronto para administrar la mínima oferta disponible.

La faena viene sostenida en gran parte por ganado de corral.

La semana pasada se mantuvo estable apenas arriba de 41.000 vacunos, pero con una baja acumulada de 7% en lo que va del mes frente a un año atrás, y varias plantas inactivas o con operativa reducida.

Está programado que los equipos de faena kosher operen en el correr de abril, “y van a empezar a requerir novillos pesados, sin dudas va a haber una tonificación en el mercado”, señaló el director de AgroConsignas, José Manuel Rodríguez.

Para el operador, la oferta que hoy está retirada tendrá una reactivación “al ver que se empieza a tonificar (el mercado) y que las plantas van a arrancar a operar seguramente en un 100%”.

Aclaró que los ganados de pasto seguirán escasos, en muchos casos sin poder aprontarse por la sequía, en particular en el sur del país.

La industria optó por quitar el pie del acelerador ante un volumen de oferta que incluso con mayores precios no estaba apareciendo, y pese a la firmeza que sostiene la carne vacuna en el mercado internacional.

Récord para la carne vacuna exportada

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El precio de la tonelada exportada por Uruguay marcó un nuevo récord en 30 días móviles, con US$ 5.648, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC), superando el máximo alcanzado en noviembre del año pasado.

Las lluvias dieron alivio a buena parte del país y las zonas menos beneficiadas esperan por nuevos episodios previstos sobre el fin de semana.

Los productores que venden lo hacen “por situación económica, por un tema de forraje, por dotación, pero son muy pocas las operaciones”, dijo el consignatario.

Lo que pasa con los terneros

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Una semana a toda pantalla

Mientras el gordo ajusta aun con escasez de oferta, la reposición sigue firme incluso en un escenario de abundancia, como se reflejó en los remates de las tres pantallas que operaron esta semana.

Plaza Rural colocó más de 10.600 terneros a un promedio récord para el consorcio de US$ 4,05 por kilo y US$ 719 por cabeza.

En el primer día de remate de Pantalla Uruguay los terneros hicieron un récord para todas las pantallas de US$ 4,10 por kilo.

En Lote 21 los terneros promediaron US$ 3,97 con un ajuste de 1% desde los US$ 4,01 de principios de marzo.

La exportación ha reactivado la operativa, con puja y volumen de compras en las pantallas.

Los corrales, en tanto, muestran menor movimiento.

El contexto

Cierra una semana en que el mercado de ganado gordo sigue condicionado por una oferta restringida y una industria cautelosa. Y con el clima jugando un rol clave tanto en el mercado del ganado para faena como el mercado de reposición, en un escenario internacional que mantiene las perspectivas de solidez en adelante por la demanda sostenida de los principales mercados.