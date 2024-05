Mercado ganadero con firme recuperación de precios y poca oferta

Por los novillos las cotizaciones se ubican entre US$ 3,65 y US$ 3,75 por kilo en cuarta balanza , e incluso algunos centavos más por lotes especiales y pesados.

En las vacas las referencias se afirman arriba de US$ 3,35 por kilo, con negocios excepcionales hasta US$ 3,45 el kilo.

La vaquillona ronda los US$ 3,60 por kilo y sigue firme la demanda del abasto por esta categoría y por novillos livianos.

La dinámica es de un mercado “firme” y entradas muy cortas, “realmente con poca oferta”, comentó José Rubio, de Megaagro, integrante de la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

“Hay que ir consultando negocio a negocio” en un panorama “muy demandado”, subrayó.

Las abundantes lluvias de las semanas anteriores impactaron en la disponibilidad de ganado de verdeo y en el estado corporal de la hacienda de campo.

La salida de ganado pesado para la exportación también se hace notar en la oferta para faena. Se han concretado negocios por vaquillonas preñadas para exportación en pie, Angus y Hereford definidas, con referencias entre US$ 830 y US$ 850.

Operadores consultados ven un escenario de poca oferta y firmeza para el ganado gordo en las próximas semanas “salvo una baja brusca de la faena”, dijo Rubio.

faena vacunos 13 05.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

A pesar de las complicaciones para embarcar, la faena vacuna creció en la última semana y alcanzó las 47.147 cabezas, con mayoría de novillos para cuota 481, ventana que concluye la próxima semana.

Exportación de carnes: precio estable

No hay mayores variaciones en el mercado internacional. El precio de exportación estuvo influido por los negocios a la Unión Europea y por segunda semana consecutiva el promedio semanal estuvo por encima de US$ 4.400 por tonelada para la carne vacuna.

Aun así, en los últimos 30 días el promedio sigue por debajo de US$ 4.000 por tonelada: US$ 3.976, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

precio export 17 05.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Con el ajuste en la cotización de los terneros y el repunte del gordo la relación de reposición bajó a su menor nivel en dos meses.

En el remate de Pantalla Uruguay esta semana el ternero promedió US$ 2,56 al kilo, un ajuste de 2,3% frente a los US$ 2,62 del remate anterior.

Al bulto el promedio fue de US$ 479, por encima de los promedios históricos.

ternero Pantalla Uruguay 15 05.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

La tracción de la exportación en pie da sostén a varias categorías en el mercado de reposición y pone piso al valor del ternero entero.

Lanares: tendencia alcista

Los lanares mantienen la tendencia alcista en un mercado muy firme y demandado y con mínima oferta.

El cordero está muy cerca de empatar al novillo, con negocios para la próxima semana ya cerca de US$ 3,65 el kilo, los capones US$ 2,88 y las ovejas US$ 2,79 según las referencias de ACG.

La faena de ovinos cayó a su menor nivel desde julio de 2023, con 8.631 animales en la última semana. Muestra una baja interanual de más de 46% en lo que va de mayo y de 41% en el acumulado de 2024.