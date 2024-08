Mercado ganadero: oferta limitada mantiene muy firmes los precios del ganado gordo

En el mercado ganadero, la firmeza se mantiene en las referencias para el ganado gordo con destino a faena , incluso con subas en las categorías más demandadas en un mercado con oferta limitada, en tanto los US$ 4.000 sigue siendo la referencia para la tonelada de carne vacuna exportada .

Referencias en novillos, vacas y vaquillonas

Los negocios más corrientes por novillos de campo se concretan entre US$ 3,90 y US$ 3,95 por kilo para animales gordos bien completos, y con negocios puntuales que pueden cruzar los US$ 4 de forma excepcional por ganados bien pesados, de buena terminación y en volumen.