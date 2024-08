Exportaciones de carnes generaron más de US$ 1.500 millones y en las vacunas hay nuevo líder en los destinos

Los ingresos de divisas por exportaciones de todas las carnes desde Uruguay descendieron en forma leve (un 2,5%) en lo que va del año, al 10 de agosto, con relación al registro del mismo periodo del año pasado, totalizando US$ 1.507,2 millones, informó el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Con datos cerrados al concluir julio, en 2024 la carne bovina se exportó por US$ 1.145 millones (16% del total) y solo logró más la celulosa: US$ 1.355 millones (18%), quedando la soja en el tercer sitio con US$ 747 millones (10%).