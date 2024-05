Mercado de ganado gordo con oferta limitada de animales bien preparados, principalmente en novillos

“Hay alguna planta que está sugiriendo por el novillo US$ 3,60, cosa que la gente no convalida”, comentó Pablo Sánchez, integrante del escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Novillo UY 23 05.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

En las vacas el rango va entre US$ 3,40 y US$ 3,45 por kilo en lotes de punta de animales bien completos. En general los negocios se cierran entre US$ 3,35 y US$ 3,40.

Las vaquillonas siguen muy pedidas, con valores entre US$ 3,60 y US$ 3,65 el kilo.

Faena vacuna en casi 50 mil cabezas

La semana pasada la faena vacuna sumó 48.239 cabezas, un incremento de 2,5% respecto a la anterior por un salto en la participación de vacas.

En lo que va de año la faena ha aumentado 6% y los operadores está atentos al ritmo que adopte en las próximas semanas para la formación del mercado, con la posibilidad de que se adelanten licencias en alguna planta.

faena vacunos 20 05.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Las fluctuaciones domésticas tienen hoy mayor peso que las externa en el escenario de la hacienda gorda. Las compras de carne vacuna por parte de China siguen a todo vapor y marcando nuevos récords.

En abril las importaciones alcanzaron las 224.000 toneladas, un aumento interanual de 23%, y se superó el millón de toneladas en el primer cuatrimestre.

Son volúmenes récord pero con muchos proveedores y a precios flojos. La demanda de Estados Unidos sigue muy firme.

Carne vacuna: tonelada arriba de los US$ 4.000

La tonelada de carne vacuna exportada por Uruguay superó los US$ 4.000 por tonelada en los últimos 30 días, con el factor cuota 481 incidiendo en el precio.

El promedio de US$ 4.097 fue el más alto en 10 semanas empujado por los US$ 4.316 de la última semana según los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

imex 22 05 30 dias.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Si bien la disponibilidad forrajera es buena, con el exceso de lluvias y poca luminosidad gran parte de las avenas no tienen volumen. Hay casos en los que no se ha podido sembrar.

Los verdeos invernales vienen con retrasos en la implantación. Y las pasturas y verdeos de otoño que fueron sembrados presentan dificultades para entrar los ganados por exceso de lluvias, señaló el último informe del Instituto Plan Agropecuario en base a su encuesta RING, de abril/mayo.

En el mercado de reposición la oferta disminuye pasado el pico de la zafra con los terneros promediando US$ 2,62 el kilo, la ternera US$ 2,12 y la vaca de invernada US$ 1,51 en la planilla de la ACG.

En el remate de Lote 21 hubo flechas verdes para casi todas las categorías, aunque con una oferta especial de Aberdeen Angus. El promedio fue de US$ 2,64, un 2,6% arriba del remate anterior. Al bulto el promedio fue US$ 511.

Es mínima la disponibilidad de lanares en un mercado muy pedido y con negocios que se concretan en la referencia de ACG de la semana de carga más un adicional, en carcasas de hasta 24 kilos.

Los corderos rondan los US$ 3,61 por kilo y la relación hacienda exportación para los ovinos está en su valor más alto desde 2015, presionando los márgenes de la industria. Los capones se negocian en US$ 2,92 y la oveja US$ 2,82. Para los lotes por arriba de 24 kilos los precios son menores, aunque todo lo que se ofrece tiene colocación.