Cierre del mercado de granos con fuertes ajustes semanales para la colza, la soja y el trigo

Granos: se completó la cosecha de colza y la producción se triplicó.

Solo el maíz se salvó de las fuertes bajas de precios en los mercados internacionales de los granos durante esta semana: el panorama en colza, soja, trigo y arroz es adverso y en las cosechas por venir obliga a contar con altas productividades para, al menos, cubrir los costos .

La colza cayó 4,5% en el mercado Matif de París, perdiendo 22 euros en la semana. El contrato de febrero de 2026 cerró el viernes en 454 euros por tonelada (US$ 531). Ese fue su nivel más bajo desde mediados de marzo y llevó los valores a nivel local a US$ 470 por tonelada de la oleaginosa invernal.

La soja en el mercado de Chicago perdió entre 2,2% y 2,5% en la semana, según la posición, los precios futuros para julio 2026 cayeron de US$ 406,5 a US$ 397,5 por tonelada respecto al viernes pasado y arrastraron los precios en Uruguay al filo de los US$ 355 por tonelad de soja .

Las oleaginosas ven profundizada la presión por la debilidad del petróleo sobre los US$ 60 por barril, la decepcionante demanda de soja estadounidense por la guerra comercial con China, el clima favorable en Brasil para una cosecha de soja que marcaría un nuevo récord de producción con 177 millones de toneladas.

El factor Brasil agrega a los motivos bajistas su ritmo de exportaciones de soja, fundamentalmente a China, que en diciembre serán 3,57 millones de toneladas según la Asociación de Exportadores, más del doble que en el último mes de 2024.

Incide, además, la devaluación semanal de 2,4% del real frente al dólar que afirma la competitividad para las ventas desde Brasil.

En el caso de la colza influye la cosecha récord en Canadá de 22 millones de toneladas y la recuperación de la producción en la Unión Europea junto a la competencia de las abundantes existencias de aceite de palma en Malasia, factores que esta semana hicieron caer a un mercado de los aceites que venía resistiendo la lógica bajista.

La mirada de Opypa sobre la producción de granos

Con la cosecha completada en Uruguay, la colza fue el rubro agrícola más destacado según el informe anual de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa): triplicó su producción respecto a la zafra pasada luego de dos años de ajuste: unas 420 mil toneladas en total para las oleaginosas de invierno que incluyen a la carinata y la camelina.

Los márgenes de equilibrio muy altos para el trigo y la cebada colocan a la colza como el cultivo de invierno más rentable.

Para la próxima siembra es posible que el área de oleaginosas de invierno vuelva a crecer respecto a las 240 mil hectáreas estimadas este año y parece prudente presupuestar un precio algo por debajo de este año, que se vendió entre US$ 480 y US$ 500 la tonelada.

El informe de Opypa proyecta una producción de granos de verano en caída, porque se duda que se puedan repetir los rendimientos récord del año pasado.

La producción de maíz caería un 9% de 2 millones a 1,8 millones de toneladas, 10% para el arroz –con caída del área- y 23% menos para la soja, que pasaría de 4 a 3 millones de toneladas.

Opypa proyecta que en 2025 el valor agregado agropecuario crezca 1%, y que en 2026 caiga 5,9% por los menores niveles esperados para la actividad agrícola y la pecuaria.

Trigo y arroz

Trigo y arroz, los dos granos más básicos para la humanidad, están los niveles más bajos de precios en al menos cinco años.

El trigo repuntó en las dos últimas jornadas en la Bolsa de Chicago aunque a lo largo de la semana retrocedió 3,7% en la primera posición y 2% en la cotización diciembre de 2026, referencia de la próxima cosecha.

Los valores locales se mantienen en US$ 180 por tonelada para trigo con 11,5% de proteína hacia arriba, un estándar de calidad que buen parte de la producción de la última cosecha no alcanza por los altos rendimientos obtenidos, en el entorno de 4.900 kilos por hectárea.

El arroz se encuentra en Brasil a la mitad de precio de hace dos años, sobre US$ 9,60 por bolsa de arroz cáscara.

Con estos valores, por debajo del precio previsional vigente en el mercado local, los arroceros que arriendan agua y tierra van a tener que sacar un rendimiento muy bueno, en el entorno de los 9.400 a 9.500 kilos por hectárea que se han alcanzado en tres de las últimas cinco zafras.

En Brasil se espera una baja de producción de 12%, con menos área sembrada respecto a la zafra pasada que junto a la productividad de Uruguay y el aumento del área en Paraguay y Argentina había contribuido a inundar el mercado regional de arroz.