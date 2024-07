Mercado de granos: rebotó el precio de la soja y en la Bolsa de Chicago llegó a US$ 436 por tonelada

En Estados Unidos las tempranas olas de calor y la escasez de lluvias llevaron su cuota de tensión al mercado.

Argentina dio por finalizada la cosecha de soja con una producción de 50,5 millones de toneladas, 6% por encima del promedio 2018/2022, con un rendimiento de 2.990 kilos por hectárea, el segundo más alto de las últimas cinco campañas, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El incremento del precio del petróleo en el mercado de los aceites y la pausa en la suba del dólar frente al real en Brasil tuvieron su incidencia alcista para las oleaginosas.

soja 05 07.jpg Mercado de granos. Blasina y Asociados

El maíz va por un pico de valores

El maíz busca un pico en las cotizaciones. Luego de sufrir fuertes pérdidas la semana pasada y alcanzar su valor más bajo desde 2020, este viernes cerró con una suba de US$ 2, desde US$ 174 a US$ 176 en la posición mayo 2025. El repunte fue mayor, de hasta US$ 5 por tonelada, en los contratos de más corto plazo.

Por ahora los cultivos en Estados Unidos no generan preocupaciones, más allá de la necesidad de lluvias en algunas zonas, al tiempo que Brasil avanza a buen ritmo en la comercialización de su producción recién cosechada.

Rebotó el precio del trigo

El trigo rebota después de varias semanas bajistas en Chicago: avanzó 3% hasta US$ 225 por tonelada.

Las referencias locales este viernes eran de US$ 220 por tonelada para la cebada cervecera que tiene como referencia el precio de la posición diciembre en la Bolsa de granos estadounidense, y algo menos para el trigo de la próxima cosecha: US$ 215 por tonelada.

Vuelven las preocupaciones por los rendimientos del trigo en Rusia, así como el debilitamiento del dólar frente al euro.

La cosecha de trigo en los países de la Unión Europea empezó con retraso y las expectativas son de una producción inferior a la de la campaña pasada, lo que está favoreciendo la demanda por trigo de Estados Unidos recién cosechado.

trigo dic 05 07.jpg Mercado de granos. Blasina y Asociados

Colza y arroz

La presión alcista sobre el mercado de los aceites reaviva la firmeza de la colza en el mercado europeo, que llegó esta semana a los US$ 556 y en Uruguay se arrima a los US$ 500 por tonelada.

colza UY 05 07.jpg Mercado de granos. Blasina y Asociados

El arroz en Brasil subió en reales y se acercó a los US$ 21 por bolsa, un repunte semanal de 3% impulsado por la corrección a la baja del tipo de cambio del dólar que llegó a RS 5,65 en la semana y el viernes bajó a RS 5,46.