Mercado lanero con caída de oferta y leve fortalecimiento de los precios

La oferta se recortó casi 5% antes de comenzar la actividad de la semana por lo que solo fueron ofrecidos 31.383 fardos, la menos cantidad desde junio de 2023.

El mercado interpretó positivamente el comportamiento de los negocios, cuando faltan tres semanas para cerrar la zafra.

Las previsiones para el tramo final son de volúmenes de oferta por debajo de los 30 mil fardos, lo que genera expectativa de que los precios se afirmen.

Al momento hay inscriptos 27.499 fardos, aun si el 100% de los mismos se pusieran en venta (lo que no ocurrirá), será la semana de menor oferta desde setiembre de 2020, afirmó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) en su informe semanal de mercados.

1593120600135.webp Lanas uruguayas. Juan Samuelle

Mercado lanero local

Las referencias de la Unión De Consignatarios y Rematadores Laneros Del Uruguay en la última semana colocan a las lanas Merino de 18 a 19 micras acondicionadas con grifa verde en US$ 5,50 por kilo base sucia, y US$ 4,50 por kilo para lotes de 20 a 21 micras con certificaciones.

El negocio destacado de la semana fue la venta de 45.000 kilos de lana Merino de entre 18 y 18,5 micras acondicionada con grifa verde, correspondiente a varios lotes, a US$ 6 por kilo base sucia, de acuerdo al relevamiento de mercado del SUL.

Un lote Merilín de lana de 22,2 micras acondicionado con grifa verde obtuvo US$ 3 por kilo vellón. Los negocios por lanas Corriedale se realizan en el eje de US$ 0,85 por lotes de 28 a 29 micras acondicionados con grifa verde, y entre US$ 0,6 y US$ 0,5 por kilo vellón para lotes sin acondicionar.