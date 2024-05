Mercado lanero con pocas variaciones de precios y escasa concreción de negocios en Uruguay

El fortalecimiento del dólar fue modesto, pero suficiente para que el Indicador del Mercados del Este (IME) bajara solo un centavo respecto a la semana pasada y cerrara a US$ 7,53 por kilo base limpia.

El organismo Australian Wool Exchange (Awex) explicó que las limitadas variaciones de precio a lo largo de todo 2024, con un comportamiento horizontal de los valores, obedece a un cambio en la modalidad comercial como respuesta a la incertidumbre económica.

Los clientes “compran a un precio fijo y solo adquieren los lotes que se vayan a entregar en el corto plazo, una estrategia de aversión al riesgo que en los remates de lana y en todos los eslabones de la cadena textil”.

La realización de contratos de corto plazo y evitando los stocks aporta mayor estabilidad al negocio.

0025301275.webp Lanas: pocos negocios en el mercado local.

Uruguay en la recta final de la zafra

En el mercado local la zafra 2023/24 entra en la recta final con lentitud en la concreción de operaciones, si bien en las últimas semanas se observó cierta dinamización.

El ajuste generalizado de precios, el dólar débil y una estructura de costos que no permite que la competitividad se fortalezca hace difícil que se junten las puntas.

Se ha ido digiriendo stock de lanas gruesas que encontraron lugar en el mercado, en un contexto de importantes existencias de lana a nivel mundial, aunque falta un empuje en la demanda para los lotes de 26 a 29 micras.

Las referencias de precios se encuentran sobre los US$ 7 por kilo base sucia para lanas Merino finas en el entorno de 17 micras con certificaciones, US$ 5 por kilo para lotes en el eje de 19 micras y unos US$ 4,50 para 20,5 micras.

En lanas cruza de 23 y 24 micras la demanda no muestra mucho interés y las referencias se encuentran sobre US$ 2,50 por kilo base sucia.

Para las lanas Corriedale de 28 micras los precios se mueven entre US$ 0,70 y US$ 1 por kilo, con una mayor diferencia de valor que en otras categorías en el caso de lotes acondicionados con grifa verde.