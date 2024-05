Exportaciones de lanas con aumento en el volumen y caída en la facturación

En abril fueron exportados 2,99 millones de kilos por US$ 12,5 millones, a un promedio de US$ 4,18 por kilo, en un rango de precios desde US$ 7 por kilo en las lanas Merino finas de 17 micras acondicionadas y con certificaciones hasta un promedio de US$ 0,80 para lanas Corriedale de 28 micras.