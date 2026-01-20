Dólar
/ Agro / Mundo / FRANCIA

Miles de agricultores europeos manifestaron contra el acuerdo Mercosur-UE

Miles de agricultores, a bordo de decenas de tractores, protestaron este martes contra el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur ante el Parlamento Europeo

20 de enero 2026 - 15:43hs
Agricultores: protestas en Francia.

Agricultores: protestas en Francia.

Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

Miles de agricultores, a bordo de decenas de tractores, protestaron este martes contra el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur ante el Parlamento Europeo, un día antes de que este decida si enviar el tratado a la justicia.

Agricultores franceses, italianos, belgas e incluso polacos se manifestaron a varios cientos de metros de su sede en Estrasburgo, en el noreste de Francia. La protesta congregó más de 5.500 personas, según la policía.

Tensión en protestas por el acuerdo Mercosur-UE

La protesta registró momentos de tensión. Algunos manifestantes lanzaron bengalas de humo, botellas y frutas contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos.

Los agricultores tienen en el punto de mira a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que firmó el sábado este acuerdo de libre comercio entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pese al rechazo de un puñado de países, entre ellos Francia.

AFP__20260120__93CF7E6__v1__MidRes__FranceEuAgriculturePoliticsDemo
Protestas de productores agrícolas en Francia.

Protestas de productores agrícolas en Francia.

Este acuerdo se traducirá en la importación de alimentos "producidos de manera completamente diferente que en Europa, con más productos fitosanitarios y sin las mismas normas", dijo Baptiste Mary, un agricultor francés de 24 años.

Ratificaciones pendientes

Pese a la firma, el tratado no puede entrar todavía en vigor. Los parlamentos nacionales de los países del Mercosur deben ratificarlo primero, así como el Parlamento Europeo, cuyo voto está previsto en los próximos meses.

Pero los eurodiputados deben pronunciarse el miércoles sobre una propuesta de llevar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE para que dictamine si su método de adopción y su contenido cumple la legislación europea.

En caso de una opinión desfavorable del alto tribunal, este debería modificarse para cumplir con la decisión judicial.

"Queremos que los eurodiputados hagan su trabajo, que recurran ante el tribunal, para que se reestudie el acuerdo", declaró a la AFP Emmanuelle Poirier, una ganadera de vacas, que teme la "importación masiva de carne" bovina.

El Parlamento Europeo debe pronunciarse también el jueves por una moción de censura contra Von der Leyen presentada por el grupo ultraderechista Patriotas por Europa, que tiene pocos visos de prosperar.

La Comisión Europea ha estado negociando desde 1999 este vasto acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que eliminará aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

El sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 15.34.09
Siguen las protestas de los agricultores en Francia.

Siguen las protestas de los agricultores en Francia.

agricultores Acuerdo Mercosur-UE Francia Mercosur

