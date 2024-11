Momento de firmeza para la ganadería y la cadena cárnica de Uruguay

Se reduce la demanda de ganado de pasto –especialmente de novillos- y, si bien aparece algo más de ganado terminado, el volumen no es suficiente como para presionar el mercado a la baja.

Octubre cierra con algunas plantas frigoríficas abastecidas y estirando las entradas hasta los primeros 10 días de noviembre.

Los frigoríficos que están con faena para cuota proponen algunos centavos por debajo de las referencias de la semana pasada, con demanda selectiva, aunque por ahora no se convalidan ajustes.

WhatsApp Image 2024-11-01 at 15.41.35.jpeg

Novillos al borde de los US$ 4

Los negocios por novillo especial se sostienen entre US$ 3,90 y US$ 4 por kilo en cuarta balanza.

En vacas de carcasa pesada, muy pedidas, las referencias están entre US$ 3,75 y US$ 3,80 por kilo. Se puede lograr algún centavo más por lotes de calidad, volumen y proximidad a planta.

Para hacienda de corral se manejan valores con un piso de US$ 4,20 por kilo para el novillo.

“El mercado se mantiene; hay un intento de bajar algún centavo pero no hay una oferta consistente como para poder decir que (la baja) se va a concretar”, comentó Gustavo Basso, de Gustavo Basso Negocios Rurales.

WhatsApp Image 2024-11-01 at 15.41.35 (1).jpeg

Faena vacuna casi en 45.000 cabezas

No hay apuro de los productores en sacar sus ganados, salvo por necesidad de liquidez.

La faena de la semana pasada fue de 44.543 vacunos, estable frente a la semana anterior.

Lo que sí varió fue la proporción de novillos, que pasó de 48% a casi 56% vinculado a una mayor participación del corral.

En el mercado internacional asoman señales positivas para la carne vacuna. “Si seguimos teniendo estos precios de la carne en Estados Unidos parecería que alguien va a empezar a cubrir esos huecos que va a dejar en Asia, y esas son buenas noticias”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural Valentín Aznárez, gerente de proyectos ganaderos de Marfrig.

“Hay un mercado un poco más pujante para los corrales”, comentó.

En los últimos días Brasil ha presionado al alza los valores que paga China por la carne vacuna.

En Uruguay, en tanto, el precio de exportación viene mostrado ganancias. En los últimos 30 días móviles promedió US$ 4.368 por tonelada, el mejor valor del 2024 y el más alto desde junio de 2023. En la última semana fue de US$ 4.777, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carne (INAC).

Mejores valores por la carne en los mercados externos van de la mano de lluvias alternadas en Uruguay, que afianzan un escenario forrajero prometedor para la ganadería. Un combo que marca la pauta del mercado de reposición, con una oferta reducida y pretenciosa en valores.

En el remate de Pantalla Uruguay esta semana hubo un alto porcentaje de colocación, con destaque para las vacas de invernada que promediaron US$ 1,70, una suba mensual de 4,3% y el mejor valor para el consorcio desde noviembre de 2022.

Los terneros subieron un centavo a US$ 2,60 pero 16% medidos al bulto, con animales de más kilos.

WhatsApp Image 2024-11-01 at 15.40.21.jpeg

Carne ovina

En el mercado de lanares para faena, entrando en zafra, hay un incremento de oferta con precios que siguen firmes. En la medida que la industria se compre se espera que pueda darse algún ajuste bajista. “Por ahora se mantiene muy bien el nivel de colocación y precio”, dijo Basso.

Los negocios por cordero rondan los US$ 4,08 por kilo, los capones US$ 3,35 y para la oveja US$ 3,24.

La faena ovina creció 18% la semana pasada frente a la anterior hasta 25.147 cabezas, pero el volumen sigue por debajo de 2022 y 2023.

El precio semanal de exportación dio un salto de US$ 3.496 a US$ 4.189. En los últimos 30 días móviles fue de US$ 3.841 por tonelada.

En el acumulado anual se reduce la brecha respecto a 2023 con un promedio de US$ 3.820 por tonelada, 1,9% inferior al registrado un año atrás.