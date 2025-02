Ola de calor también en el mercado ganadero: los precios del ganado gordo suben otro escalón

La demanda que supera a la oferta ha tonificado los precios, con el novillo gordo especial sobre US$ 4,20 por kilo y en negocios excepcionales por encima. Se han hecho ventas puntuales de hasta US$ 4,30.

La vaca gorda especial y pesada cotiza entre US$ 3,90 y US$ 4 el kilo.

"Veo el ganado gordo interesante en valores, firme", remarcó el operador.

Hay muy buena demanda del abasto, en particular para la vaquillona especial, sin demasiada oferta. La vaquillona alcanza los US$ 4,10 por kilo.

Faena vacuna con fuerte incremento

La semana pasada se faenaron 51.243 vacunos. Por primera vez en más de un año la faena superó las 50 mil cabezas por cinco semanas consecutivas.

WhatsApp Image 2025-02-21 at 15.52.31 (3).jpeg

Hay una dinámica destacada en la actividad industrial, respaldada por un precio de exportación que sigue sólido para la carne vacuna.

Promedió US$ 4.596 la tonelada en la semana cerrada el 15 de febrero, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC), y confirman un arranque de año, con un valor 17% arriba del comienzo de 2024: US$ 4.659.

WhatsApp Image 2025-02-21 at 15.52.31.jpeg

Las señales que surgieron desde la feria de alimentos Gulfood, que se llevó adelante esta semana en Dubai, fueron positivas, con demanda interesante desde China y precios mejorando, comentó desde la feria el trader Fausto Brighenti.

En el mercado de reposición también predomina la firmeza, tendiendo a estabilizarse. "Veo un mercado que se está empezando a equilibrar, que hace unos días está demandante, pujante, y acompañando el mercado del gordo", dijo Núñez.

El novillo para el campo cotiza en el eje de US$ 2,20 y la vaca de invernada sobre US$ 1,65 el kilo.

El mayor empuje se ve en el ternero, con valores en torno a US$ 2,70 y US$ 2,75 para lotes sobre los 200 kilos. Comienzan a aparecer terneradas más livianas que se colocan en el eje de US$ 3. "Me da la impresión que el ternero mucho más no va a subir", estimó Núñez.

WhatsApp Image 2025-02-21 at 15.52.30.jpeg

En el remate de Plaza Rural esta semana los terneros promediaron US$ 2,87 por kilo y US$ 511 al bulto con 100% de colocación.

Terneros entre 140 y 180 kilos tocaron un máximo de US$ 3,31 y las vacas de invernada con muy buena demanda subieron de US$ 1,69 a US$ 1,79, casi 6%.

Los corrales y la exportación en pie siguen traccionando. Israel confirmó esta semana la habilitación de Uruguay para exportar vacunos vivos a ese mercado. Turquía sigue muy firme.

"El lunes pasado venció un llamado a precio que hizo Turquía para ganado gordo pronto para faena, hay que ver qué pasa con eso", comentó a Tiempo de Cambio de radio Rural Alejandro Dutra, director de Escritorio Dutra. El llamado era para tres entregas de 20.000 vacunos, sin implicar que haya un solo ganador, explicó Dutra.

Problemas en frigoríficos de ovinos

Los ovinos cruzan un momento de dificultades desde el lado industrial, con el cierre de los frigoríficos Somicar en Salto y Casa Blanca en Paysandú, más las dificultades de Bamidal en Paso de los Toros.

Las ovejas y los capones cotizan en el eje de US$ 3,40 el kilo y el cordero está sobre los US$ 4,20.

"La comercialización del lanar está pesado, con entradas dificultosas y largas", dijo Núñez.

La faena de ovinos en la última semana fue de apenas 11.011 animales, por encima de la semana anterior debido al regreso de Bamidal aún con operativa reducida, pero marcando un descenso de 41% frente a un año atrás. En la primera quincena de febrero la caída es de 49,5% interanual.

El precio de exportación para la carne ovina, que es más volátil que la carne vacuna, tuvo una fuerte variación semanal, pasando de US$ 5.306 a US$ 3.636 la tonelada.

Asimismo, en los últimos 30 días móviles el precio promedio es muy destacado, US$ 4.877, y en lo que va del año alcanza los US$ 5.283, marcando una suba de 38% frente a 2024.