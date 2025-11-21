Dólar
/ Agro / MERCADOS

Semanas decisivas en Bruselas para el acuerdo Mercosur-UE

La Comisión Europea se ha fijado como fecha límite el 20 de diciembre para obtener el visto bueno de los Estados miembro al acuerdo Mercosur-UE

21 de noviembre 2025 - 5:00hs
Acuerdo Mercosur-UE / Agricultores del sindicato francés Federación Nacional de Sindicatos de Propietarios Agrícolas (FNSEA) y el sindicato agrícola francés Confederación Paysanne reunidos en Montaudran, cerca de Toulouse, en protesta por la visita del presidente francés Emmanuel Macron y sus comentarios sobre el acuerdo comercial Mercosur.

Acuerdo Mercosur-UE / Agricultores del sindicato francés Federación Nacional de Sindicatos de Propietarios Agrícolas (FNSEA) y el sindicato agrícola francés 'Confederación Paysanne' reunidos en Montaudran, cerca de Toulouse, en protesta por la visita del presidente francés Emmanuel Macron y sus comentarios sobre el acuerdo comercial Mercosur.

Ed Jones / AFP

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE), se ha fijado como fecha límite el 20 de diciembre de este año para obtener el visto bueno de los Estados miembro al acuerdo Mercosur-UE, que Francia quiere bloquear.

El voto de los 27 países miembros por mayoría calificada podría incluso tener lugar a principios de diciembre, antes de la cumbre del Mercosur del 20 de diciembre en Brasil, indicó una fuente de la Comisión.

Acuerdo Mercosur-UE con promotores y opositores

Los agricultores europeos siguen oponiéndose firmemente a este acuerdo de libre comercio, que consideran una amenaza directa para sectores como el cárnico y el azucarero.

Y Francia reiteró el miércoles su oposición al tratado, que "sigue siendo inaceptable" en su estado actual, según la portavoz del gobierno, Maud Bregeon.

Bruselas, sin embargo, considera que ha hecho lo necesario para apaciguar a París, el principal opositor al pacto con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

En septiembre, la Comisión anunció medidas de salvaguardia reforzadas para los productos agrícolas más sensibles y prometió intervenir en caso de desestabilización del mercado.

La cláusula fue aprobada el miércoles por el club comunitario. Será "eficaz para resolver los problemas", insistió el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

Un acuerdo de ida y vuelta

  • El tratado de libre comercio busca favorecer las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas a los países del Mercosur.
  • A cambio, facilitaría la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos, lo que generó preocupación dentro de los citados sectores.

Indecisión de Francia

A diferencia de Francia, Alemania y España se han erigido en grandes defensores del acuerdo.

Ambos países desean apoyar a los exportadores europeos en un momento en que la UE atraviesa dificultades económicas.

Tanto Madrid como Berlín consideran que es indispensable diversificar las alianzas comerciales desde la imposición de aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

El ministro de Agricultura español, Luis Planas, aseguró que el acuerdo con Mercosur "avanza y va a ser ratificado". "Esperamos que pueda entrar en vigor a principio del año que viene", declaró.

La indecisión de Francia, en ese sentido, empieza a irritar a Bruselas.

Durante una visita a Brasil, el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró optimista sobre la posibilidad de aceptar el acuerdo.

Pero dio marcha atrás poco después, al ver la polémica que suscitaron sus declaraciones entre los agricultores y la clase política del país.

Francia exige medidas para que todos los pesticidas prohibidos en la UE lo estén también en los productos procedentes de los países del Mercosur.

También reclama controles más eficaces para garantizar que los productos importados cumplan con las normas europeas.

En una carta dirigida a Macron, los profesionales de la carne, los cereales, el etanol, la remolacha y el azúcar pidieron movilizar "una coalición de Estados" para bloquear el acuerdo.

Pero París parece haber comprendido que será difícil lograrlo, ya que Italia se inclina ahora a favor del tratado.

División en el Parlamento Europeo

El gobierno francés, de momento, multiplica las negociaciones con Bruselas con el objetivo de obtener concesiones.

Pero la UE no tiene la intención de modificar el acuerdo como tal, y eso pese a las críticas.

Apenas se mencionan posibles comunicaciones o intercambios de cartas para tranquilizar por última vez a los recalcitrantes, como Polonia y Hungría.

Si el acuerdo logra el visto bueno de los 27, aún deberá pasar por un voto en el Parlamento Europeo, que podrá ser reñido.

"No será fácil. La extrema izquierda y la extrema derecha votará" en contra del acuerdo y, en los demás bandos, "todos los franceses y la mayoría de los polacos se opondrán" también, advierte una fuente parlamentaria.

La misma fuente calcula que hay 300 opositores potenciales entre los 720 eurodiputados.

Cerca de 150 eurodiputados, tanto de derecha como de izquierda, solicitaron ya al Parlamento que recurra el acuerdo ante la justicia europea.

Fuente: AFP / por Adrien De Calan

Temas:

Acuerdo Mercosur-UE Mercosur Francia Agricultura Unión Europea

