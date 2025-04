Temporal en Canelones: Fratti dijo que el Fondo Agropecuario de Emergencias "no tiene un peso"

Puntualizó que la adversidad no se expresó en todo el departamento ni en todo el país, que es cuando normalmente se disparan los apoyos del FAE, incluso definió al fenómeno (temporal de viento, lluvia y granizo) como propio de “ráfagas”.

Fratti y el pedido a Oddone que proyecta

Fue entonces cuando aludió al citado fondo: “Ese fondo no tiene un peso para este año y el año que viene, porque ya se gastó. No estoy haciendo una evaluación de si estuvo bien o no. Lo que digo es que esta es la realidad”.

“Habrá que ver en el (la ley de) presupuesto si podemos convencer al ministro de Economía (Gabriel Oddone) para tener un refuerzo presupuestal en ese sentido”, complementó.

Por lo tanto, mientras tanto, “hay que ingeniar, saber cómo conseguimos para apoyar a esta gente. La venida nuestra tiene que ver con eso, para dar un mensaje a los productores que no están solos, que está hay una cantidad de gente que está trabajando reunida acá, que van a recorrer el departamento –ahí citó que gente de Lavalleja también fue afectada–, “vamos a tratar de buscar algún paliativo”.

Agregó que los problemas de voladuras de techos en viviendas ya están siendo solucionados.

En el caso de los daños en sistemas productivos, “esta semana vamos a ponernos a estudiar a ver cómo es que podemos colaborar, por lo menos individualmente”.

Fratti mencionó como relevante tener un diagnóstico de los afectados, dado que hay daños totales y parciales según los casos, y que pidió en el CAD que cada uno diga qué es lo que va a hacer “y nosotros reforzamos desde el ministerio, porque acá lo importante son los actores locales, el ministerio lo que puede hacer es apoyar lo que te dicen los actores locales”.

Dato primario, de 90 a 110 afectados

Actualizó que al mediodía de este lunes hay, como dato primario, entre 90 y 110 afectados y que algunos poseen seguro y otros no, con casos en los que solo hubo daños en viviendas o cultivos y casos en que hubo afectaciones en ambos casos bienes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MGAPUruguay/status/1913343198514082034&partner=&hide_thread=false Tras la intensa tormenta que afectó al departamento de Canelones, el Dir. Departamental del @MGAPUruguay, Gustavo Moratorio, junto a representantes del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), recorrieron las zonas de San Antonio, Castellanos y Mangangá (Tala). pic.twitter.com/Tayp4yT3fU — MGAP (@MGAPUruguay) April 18, 2025

Chequeo caso por caso en Canelones

Gustavo Moratorio, director Departamental en Canelones por el MGAP, informó que tras la reunión, en la que participó también la intendenta canaria Gabriela Garrido, “decidimos realizar un diagnóstico en esta semana, bien preciso, caso a caso, registrando a los productores a través de un formulario en las organizaciones productores”, aludiendo a, por ejemplo, sociedades de fomento rural, cooperativas y agrupaciones de productores.

La idea es que los productores aporten sus datos, ubicación de sus sistemas productivos y un detalle de los daños estimados.

“A partir de ahí los vamos a visitar, un equipo del ministerio, durante esta semana y vamos a evaluar y precisar más la información y corroborar la información recibida”, dijo.

Añadió que durante el fin de semana próximo “brindaremos un informe más detallado, más compacto con todos estos casos a las autoridades, al ministro y al intendente, para que tomen las medidas y busquen los recursos que entiendan adecuados”.