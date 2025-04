Faena de vacunos y ovinos con comportamientos opuestos en una cancha con frigoríficos parados o menos activos

Los varios casos de frigoríficos que en los últimos tiempos han cancelado sus actividades, o las han disminuido de forma sensible , no han incidido en la demanda por bovinos, empujado eso sobre todo por buenos negocios en las exportaciones, con precios positivos por la carne vacuna uruguaya y también por las haciendas de los productores.

Hay novillos especiales que logran US$ 4,60 en cuarta balanza y en marzo el precio de exportación para la carne vacuna promedió US$ 4.790 por tonelada, marcando un ascenso de 21% frente a los US$ 3.964 de un año atrás.