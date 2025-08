Trump movió las fichas y los precios de los granos están en zona de riesgo

Granos: la soja con valores locales que no respaldan el esfuerzo del agricultor.

La soja en primera posición (agosto) quebró los US$ 360 por tonelada el miércoles y cerró la semana en US$ 353,4 por tonelada con una pérdida de US$ 13,5, es decir el 3,7% del valor respecto al viernes pasado.

En Uruguay la soja cotizaba el viernes 1° de agosto a US$ 350 por tonelada.

Lo que está haciendo China por soja

China no compra en Estados Unidos, pero sí en Brasil, donde la soja tiene una prima por encima del valor de Chicago que es mucho más alta de lo habitual y que durante esta semana, trasladada a Uruguay, llegó a emparejar el precio de Uruguay y Chicago cuando habitualmente la soja uruguaya tiene un descuento respecto a la referencia estadounidense.

“El apetito de China por la soja probablemente se debilite durante la temporada alta de comercialización en Estados Unidos a finales de este año, ya que las importaciones récord a principios de 2025 y la tibia demanda de los productores de raciones para animales han elevado los stocks de harina de soja en el país”, informó la agencia Reuters esta semana.

En una movida inusual, China exportó 150 mil toneladas de aceite de soja a India, que tradicionalmente se abastece en Argentina y Brasil, pero obtuvo el producto con descuento en China, lo que refleja el exceso de stock en China y la necesidad de reducir inventarios.

Una desaceleración de la demanda china podría presionar aún más los futuros de soja de Chicago, con la influencia bajista para los precios de las expectativas de una excelente cosecha estadounidense.

El contrato diciembre de trigo, referencia también para la cebada maltera en Uruguay, cruzó los US$ 200 por tonelada y completó la semana en US$ 197,3 por tonelada con una pérdida de 3,8%.

En Uruguay la cebada cayó a US$ 197 por tonelada, el trigo mantuvo los US$ 200 al igual que el maíz y el sorgo US$ 155 por tonelada.

El maíz en Estados Unidos volvió a bajar y la referencia mayo 2026 cayó a US$ 172 mientras que los contratos de corto plazo ajustaron US$ 4 en la semana hasta US$ 153, una caída de 2,5%.

Los cultivos de invierno en Uruguay están necesitados de luminosidad luego de un inicio con muchas lluvias, desparejo en potenciales por las fechas de siembra demoradas y las complicaciones en la implantación que requirieron resiembras.

Tanto trigo como cebada enfrentan un escenario comercial cada vez más complejo, con márgenes de equilibrio que están cerca de los rendimientos récord para los cultivos en Uruguay y perspectivas productivas menos favorables que los últimos años, que dieron buenos rindes.

La colza si bien perdió los US$ 500 por tonelada esta semana con una caída de 10 euros en el mercado Matif de París, mantiene el destaque con precios en Uruguay de US$ 496 por tonelada de colza y US$ 556 la carinata.

Se viene un achique del área arrocera

Para el arroz, a dos meses del inicio de la siembra en un año difícil para la producción, el potencial de agua en las represas del norte se está colmando con las lluvias de los últimos días, mientras que en la zona centro las reservas están al 50% y en el este en torno al 45%.

“Falta bastante agua”, afirmó el presidente de los cultivadores de arroz, Guillermo O’Brien.

“El área va a bajar, no tenemos claro cuánto, pero si obedece solo a las variables del negocio serían 15 mil hectáreas menos, veremos por la disponibilidad de agua qué se termina marcando”, apuntó en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

A la fecha está vendido el 46% de la cosecha récord de la zafra pasada de 1,7 millones de toneladas de arroz a un promedio de precio 35% inferior al del año pasado.

O’Brien afirmó que el panorama es complejo de cara a la siembra, con un presupuesto de chacra parecido al del año pasado, unos US$ 2.100 por hectárea.

El precio del arroz en el sur de Brasil, referencia para el mercado local, mostró una gradual recuperación desde US$ 12,30 a US$ 12,50 en la semana.