Se completó la siembra de cultivos de invierno y así se han comportado los precios de los granos

En el centro del país, el director de Agromotora Flores, Nicolás Martínez, ve colzas tempranas “con buen potencial”, pero esa “no es la situación en todos lados”.

Si bien reconoce que las referencias de trigo y cebada “nos dan un punto de quiebre desafiante realmente muy alto” en el arranque de los cultivos, confía en cambios en los mercados para bajar esa relación.

Las últimas lluvias complican a quienes tienen maíz en las charcas y no terminan de cosechar mientras esperan para levantarlo seco y evitar sobrecostos de secado.

Mercados a la baja en EEUU

Los precios de los principales granos en el mercado estadounidense de Chicago bajaron esta semana entre 2,8% y 1,5%.

La soja en la primera posición, agosto, sufrió las mayores caídas con un descenso de casi US$ 11 por tonelada hasta US$ 367.

La posición noviembre bajó de US$ 375 a US$ 380 por tonelada del grano oleaginoso.

El mercado sigue bajo presión por las buenas condiciones de los cultivos estadounidenses y la ausencia de demanda de China por la oleaginosa en Estados Unidos, sin novedades de un acuerdo comercial entre Beijing y Washington que descomprima el mercado.

Tampoco es alentador el panorama por el lado de las negociaciones con la Unión Europea y con Canadá.

La soja en Uruguay

En Uruguay las referencias para la soja disponible se movieron entre US$ 360 y US$ 365 por tonelada en la semana.

Queda alrededor de 15% o 20% de la soja cosechada sin vender y se va agotando el tiempo para esperar precios superiores a US$ 370 por tonelada que, en rigor, están cada vez más lejos.

Aun con mucha oferta de soja de Sudamérica y una perspectiva de buenos rindes en Estados Unidos “los precios no están bajando tanto” por las complicaciones que generan incertidumbres comerciales, sumado a un dólar bajo en Uruguay y en el mundo, apuntó un trader regional.

“Pero por esas mismas razones se podrían profundizar las bajas”, sostuvo.

Los contratos de soja en Uruguay tienen una prima menor que la que están teniendo en Brasil, fluidamente embarcando a China con precios descalzados de Chicago que esta temporada se situaron en el techo de la temporada en estados productores como Mato Grosso.

Las primas están muy por encima de los niveles observados el año pasado, según la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), y ya han alcanzado un máximo histórico para el período.

Argentina pendiente de Milei

En Argentina, por su parte, los precios de la soja y del maíz no siguieron la lógica bajista de EEUU y subieron con fuerza al final de la semana: la soja aumentó 3,4% en dólares y 2,4% el maíz.

Agentes locales interpretan que el mercado daba por hecho el viernes que el presidente Javier Milei anunciaría este sábado en la Rural de Palermo reducciones en las retenciones a las exportaciones que aliviarían a los productores.

La colza y las oleaginosas de invierno siguen dando la nota y desmarcándose del escenario bajista.

Se ratifica no solo la firmeza de los cultivos de colza, carinata y camelina, sino la importancia de no depender tanto del mercado estadounidense de granos.

Los contratos para febrero en París cerraron en US$ 576 esta semana con un repunte de US$ 6 y la cotización para Uruguay trepó a US$ 513 por tonelada en el caso de la canola y US$ 570 la carinata.

La tercera semana negativa para el trigo resulta de la presión del ingreso al circuito comercial de la cosecha nueva en el hemisferio norte, con el 80% del cereal recogido en EEUU y entre el 80% y el 85% en Europa.

La cosecha será más voluminosa que la de la zafra pasada y con demanda en el Mar Negro que comienza a ganar dinamismo.

El trigo diciembre cerró en Chicago sobre US$ 205 y en Uruguay las cotizaciones de los operadores se sitúan en US$ 200 a US$ 205 por tonelada de trigo y la cebada para malterías, atada a esta referencia. entre US$ 205 y US$ 210 por tonelada.

En el sur de Brasil el arroz se mantiene estable entre US$ 12 y US$ 12,50 en las últimas semanas, un rango en el que parece haber hecho piso.

El stock de arroz en Uruguay es alto después de la cosecha récord de este año y con un mercado trabado para las exportaciones por la alta oferta y los precios bajos.

Un factor geopolítico podría incidir en este mercado si escala el conflicto entre Tailandia y Camboya, dos grandes exportadores de arroz, donde tensiones fronterizas llevaron esta semana a acciones bélicas y a la evacuación de poblaciones civiles.