Álvaro Delgado dijo que el Frente Amplio tiene un "plan B" para "expropiar" ahorro de las AFAP si no sale el plebiscito de la seguridad social

El candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado , convocó a una conferencia de prensa sobre "la importancia de las certezas del sistema provisional" y dijo que el Frente Amplio (FA) tiene un "plan B" para "expropiar el ahorro de la gente puesto en las AFAP" si no es aprobado el plebiscito que propone, entre otras cosas, eliminarlas.

Delgado aludió a una frase del senador y jefe de campaña del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, que criticó el plebiscito impulsado por el PIT-CNT junto a sectores frenteamplistas, y planteó de nacionalizar las AFAP. "Y cuando digo nacionalizarlas me refiero a que hay que construir un sistema que sea mucho más virtuoso ", dijo en Primera Mañana (El Espectador). Luego, en diálogo con La Diaria, aclaró que había querido ser "irónico" y que fracasó "con total éxito".

"En el día de ayer y en el día de hoy, creo que quedó en evidencia cuál es la causa por que el FA no se pronuncia en este tema. Es porque tienen una alternativa. Tienen un plan B", sostuvo Delgado.

El propio candidato blanco se ha negado a hablar de un "plan B" por si se aprueba el plebiscito, por ejemplo, en entrevista con El Observador. En cambio, el candidato frenteamplista Yamandú Orsi dijo a principios de mes que su equipo económico estaba trabajando en un plan alternativo por si triunfa la iniciativa del PIT-CNT.

Sin embargo, para Delgado, el plan B del FA "es por el plebiscito no sale".

"No por si sale este plebiscito, el plan B es por si el plebiscito no sale. Y ayer quedó en evidencia cuando hablaron de nacionalizar. De hecho, termina siendo expropiar el ahorro de la gente puesto en las AFAP", dijo el exsecretario de Presidencia.

"Esto en realidad tiene un correlato con las bases programáticas del FA. Si uno hurga las bases programáticas, en la página 35 habla de impulsar un sistema con tres pilares, y uno de ellos es el ahorro no lucrativo", continuó Delgado.

El documento del FA plantea: "Impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo) y en modalidades consistentes con el marco constitucional vigente al 1° de marzo de 2025".

"Esto se grave en materia de definición política y nos demuestra que una vez más en estos temas no somos lo mismo. Que tenemos visiones bien diferentes", afirmó Delgado. "Nosotros queremos cuidar el ahorro de la gente, que es de la gente y no del Estado, y no queremos que El estado ni lo confisque ni lo nacionalice por ninguna de las dos vías, ni por el plebiscito ni por la propuesta programática del Frente Amplio".

Para el candidato blanco, "esto altera el activo más importante que Uruguay tiene en el mundo que es la confianza interna y externa, para inversores, para la generación de empleo, para la creación de salario". "Cambia las reglas de juego y sobre todo condiciona mucho el futuro", añadió.

Delgado se refirió al acto donde Orsi y su candidata a vicepresidenta Carolina Cosse cerraron la campaña este martes.

"Es contradictorio con parte de los postulados que ayer vimos, que la fórmula del Frente Amplio hizo pública. Hablaba de certezas, de crecimiento, de desarrollo y de empleo. Todos estos que son anhelos compartibles que están en nuestra propuesta de desarrollo caen por la borda en el caso de que prospere el plebiscito o la propuesta del Frente Amplio de nacionalizar, estatizar o confiscar el ahorro que en las AFAP tenemos cada uno de los uruguayos que elegimos libremente ponerlo ahí".