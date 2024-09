Así fue el minuto de silencio a Juan Izquierdo en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores: la respuesta de los hinchas de Peñarol

Diego Aguirre en la previa del partido Peñarol vs Flamengo

El partido Peñarol vs Flamengo, como todos los que organiza la Conmebol Copa Libertadores, tuvo un minuto de silencio por Juan Izquierdo , el futbolista de Nacional con pasado en los mirasoles que falleció en el mes de agosto tras descompensarse en el partido por dicho torneo de los albos ante Sao Paulo en Morumbí.

Este jueves en el Campeón del Siglo también se realizó, antes del comienzo del partido Peñarol vs Flamengo por la vuelta de los cuartos de final.

Peñarol vs Flamengo por Copa Libertadores.jpg Minuto de silencio por Juan Izquierdo en Maracaná, en Flamengo vs Peñarol por Copa Libertadores

Primero, cuando se anunció por altoparlantes que se iba a realizar el homenaje, se notó la intención a hacer silencio en las tribunas.

Luego, cuando el juez Facundo Tello comenzó el minuto de silencio con el pitido de su silbato, hubo aplausos para Juan Izquierdo, quien jugó en Peñarol durante un semestre de 2019.

Pero en el sector donde estaba Flamengo siguieron alentando y haciendo sonar la percusión. No quedó claro si no se percataron de lo que ocurría en la cancha o si decidieron no respetarlo.