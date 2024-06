Jayson Granger y los insultos racistas: "Fue una pesadilla" y a Pepo Vidal "le faltó coraje para denunciarme"

"Fue una pesadilla", dijo Granger en Sport 890 hablando de las finales contra Aguada. "Uno vuelve a hacer lo que tanto ama, jugar al basquetbol. Hubo momentos que uno se arrepiente de lo que hace, pero es por algo. En mi carrera gané más de lo que perdí. Se convierte en algo caótico porque hay líneas que no se pueden traspasar, a mi me tocó perder la cabeza pero todo tiene sus motivos y razones", añadió respecto a la amenaza de muerte que hizo contra Vidal en la segunda final.

Dijo que los jugadores de Aguada tienen la intención de "intentar sacarme de quicio, lo consiguieron, sin jugar al básquetbol, la parte sicológica fue una guerra que no pude ganar. Se me insultó, insultos racistas que más me dolió, se me faltó el respeto, nunca en 20 años se me había faltado tanto el respeto. Hay límites".

Manifestó que los insultos racistas de Vidal hacia él fueron al final de la segunda final: "No invento las cosas, he perdido muchos partidos y finales y no reacciono así. Al final cuando el resultado era obvio se van haciendo comentarios de 'negro mono' o 'negro de mierda'. Mi reacción surge a partir de algo, él tuvo la chance de haberme denunciado pero por algo no tuvo el coraje de hacerlo porque obviamente hubo cosas ahí".

"Al final, la tensión del partido te lleva a reaccionar, hay límites que no se pueden pasar. El respeto tiene que ser primordial y yo no lo vi por parte de él las veces jugamos. Cuando las provocaciones son constantes, uno pierde los papeles. El no ha pedido disculpas por alguna razón. En Europa que donde mi carrera está hecha, me cree, y en mi país no me creen", agregó.

Reconoció que nunca antes había tenido relación con Vidal: "Yo me crié en Cordón, él en Biguá, jugamos de chicos, poco tiempo compartido con él. Al inicio de los partidos intento saludar a todos los colegas, él siempre intentó evadirme, no sé si tiene un problema conmigo, no puedo tener un problema con alguien que no cruzo palabra o no lo conozco".

Además, Granger reconoció que deportivamente Aguada fue un justo ganador de las finales y sobre su futuro señaló que aún no decidió si continuará en Peñarol.