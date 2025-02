Peñarol manda a la cancha Victor Rudd este lunes contra Urunday Universitario: mirá detalles de la 18ª fecha y posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL Increíble: Trouville venció a Nacional y como hizo con Goes, no lo dejó alcanzar su récord de 15 victorias seguidas en la Liga Uruguaya de Básquetbol

El trío de extranjeros campeón con Biguá y Aguada, lentamente pasa a Peñarol que para el inicio del torneo se llevó al pívot dominicano Luis Santos y ahora contrata a Rudd. A Aguada solo le queda Donald Sims, que se quedó porque el club organizó una colecta entre los hinchas y pudo retenerlo.

"Los jugadores llegaron bien, entrenaron sábado y domingo y aunque aún están faltos de ritmo van a debutar este lunes", dijo a Referí Zylbersztein.

Es que además de Rudd, Peñarol contrató a Sean Armand. Los que fueron cortados fueron Brandon Robinson y Kenneth Horton. Solo sigue Luis Santos.

¿Cuándo juegan Urunday Universitario vs Peñarol y por dónde verlo?

El partido entre Urunday Universitario y Peñarol se jugará este lunes a la hora 20.15 y podrá verse por VTV en cable y BasquetPass en streaming.

Los partidos de la 18ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Este lunes jugará el líder Nacional contra Urupan en Pando, a la hora 20.15, y Welcome vs Trouville a las 21.15 en Welcome.

La fecha se complementará este martes cuando jueguen Defensor Sporting vs Malvín en cancha de Welcome, Aguada vs Hebraica Macabi en Aguada y Cordón vs Biguá en Cordón.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Ganados Perdidos Nacional 33 16 1 Malvín 29 12 5 Aguada* 28 13 4 Peñarol* 27 12 5 Defensor Sporting 25 8 9 Biguá 25 8 9 Hebraica Macabi 25 8 9 Cordón 24 7 10 Urunday Universitario 23 6 11 Urupan 22 5 12 Trouville 21 4 13 Welcome 20 3 14

* Sufrieron quita de dos puntos por incidentes de la temporada pasada.

Formato de disputa de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Los seis primeros se clasificarán a una segunda fase por la ronda título. Esa instancia se jugará a una rueda, todos contra todos, con la localía definida por los dos partidos jugados entre cada equipo por el Clasificatorio (fase actual a dos ruedas, todos contra todos). Así se ordenarán del 1 al 6 para playoffs.

Los seis de abajo jugarán por el descenso y dos plazas para el play-in ante dos equipos del interior.

Será a una ronda todos contra todos. Los dos últimos bajan. Los dos siguientes se salvan y los dos mejores van al play-in. Los ganadores del play-in completan los 8 para el arranque de los playoffs.