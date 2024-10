Volvió Pablo López y Malvín abrió la Liga Uruguaya de Básquetbol con triunfo ante Biguá como visitante

Hilliard y Kiril Wachsmann aportaron 7 rebotes cada uno.

En Biguá destacó Josh Cunningham con 16 puntos y 8 rebotes.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Este viernes jugarán también Hebraica Macabi vs Nacional y Urunday Universitario vs Trouville a la hora 20.15 y Cordón vs Welcome a las 20.30.

El campeón Aguada debía debutar con Defensor Sporting que está en Santiago del Estero en plena disputa de la fase de grupos de la Liga Sudamericana por lo que recién saldrá a escena enfrentando a Peñarol el próximo lunes. Se reeditará así la final de la pasada temporada.

López dejó de ser el entrenador de Malvín en noviembre de 2020 luego de 15 temporadas en las que ganó cinco ligas uruguayas en un equipo que nunca había ganado el Federal en toda su historia.

Para la temporada 2021-2022, López -que no dirigió la Liga abreviada de 2021- fue contratado por Peñarol llevándolo a la final, que perdió con Biguá.

En la temporada 2022-2023, Peñarol fue eliminado en el play-in por Aguada y en la 2023-2024, López fue cesado tras la flojísima actuación del aurinegro en el Final 6 de la Liga Sudamericana.