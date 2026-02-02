Bad Bunny hace historia en los Grammy: "Debí tirar más fotos" es el primer disco en español en ganar como Mejor Álbum del Año

Billie Eilish, junto con su hermano Finneas, ganó la canción del año por tercera vez desde 2020 Getty Images

Bad Bunny se convirtió en el primer artista en los 68 años de historia de los premios Grammy en ganar en la categoría de Mejor Álbum del Año con un disco completamente en español.

El músico puertorriqueño fue galardonado por su sexto álbum, "Debí Tirar Más Fotos", una exploración personal y conmovedora de la historia de la música latina que superó a Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter al conseguir el premio principal de la ceremonia.

El artista de 31 años, quien encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl la próxima semana, dedicó su premio a los inmigrantes, culminando así un evento en el que muchos artistas criticaron duramente la actual mano dura contra los migrantes del gobierno de Donald Trump.

Entre ellos se encontraba la estrella británica Olivia Dean, nombrada mejor artista nuevo.

"Estoy aquí como nieta de un inmigrante", dijo la cantante, cuya abuela Carmen formó parte de la generación Windrush (de la gente que emigró de países del Caribe a Reino Unido en 1948).

"Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas. No somos nada el uno sin el otro".

Estrellas como Kehlani, Gloria Estefan y Billie Eilish también hablaron en apoyo de los inmigrantes, mientras que otros artistas llevaban en la alfombra roja insignias que decían "Ice out" (Fuera ICE).

Getty Images Billie Eilish, junto con su hermano Finneas, ganó la canción del año por tercera vez desde 2020

Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Matínez Ocasio, pareció estupefacto cuando Harry Styles leyó su nombre para el premio al álbum del año. Se tomó un momento para recomponerse antes de subir al escenario.

Una vez allí, con lágrimas en los ojos, dedicó el premio "a todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su tierra, su país, para perseguir sus sueños".

Antes, cuando ganó el premio al mejor álbum de música urbana, Bad Bunny se expresó de forma más directa.

"Antes de dar las gracias a Dios, voy a decir ¡Fuera ICE!", declaró refiriéndose a los agentes de inmigración estadounidenses tras semanas de tensión en Minneapolis, que incluyeron la muerte de dos civiles.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos estadounidenses".

BBC

