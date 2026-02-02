Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Martes:
Mín  23°
Máx  28°

Siguenos en:

/ BBC News Mundo / Cultura y Espectáculos / GALARDÓN

Bad Bunny hace historia en los Grammy: "Debí tirar más fotos" es el primer disco en español en ganar como Mejor Álbum del Año

El artista puertorriqueño de 31 años dedicó su premio a los migrantes, en una ceremonia que estuvo llena de críticas a las políticas impulsadas por el gobierno de Donald Trump

2 de febrero 2026 - 8:29hs
https://www.bbc.com/mundo/articles/cr7jdp8m957o
Getty Images
Billie Eilish, junto con su hermano Finneas, ganó la canción del año por tercera vez desde 2020
Billie Eilish, junto con su hermano Finneas, ganó la canción del año por tercera vez desde 2020 Getty Images
https://www.bbc.com/mundo/articles/cr7jdp8m957o
BBC

Bad Bunny se convirtió en el primer artista en los 68 años de historia de los premios Grammy en ganar en la categoría de Mejor Álbum del Año con un disco completamente en español.

El músico puertorriqueño fue galardonado por su sexto álbum, "Debí Tirar Más Fotos", una exploración personal y conmovedora de la historia de la música latina que superó a Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter al conseguir el premio principal de la ceremonia.

El artista de 31 años, quien encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl la próxima semana, dedicó su premio a los inmigrantes, culminando así un evento en el que muchos artistas criticaron duramente la actual mano dura contra los migrantes del gobierno de Donald Trump.

Más noticias
bad bunny hace historia en los grammy y alza un reclamo a las politicas migratorias de trump: fuera ice
MÚSICA

Bad Bunny hace historia en los Grammy y alza un reclamo a las políticas migratorias de Trump: "Fuera ICE"

grammy 2026: kendrick lamar, lady gaga y bad bunny pelean por los principales premios
PREMIOS GRAMMY

Grammy 2026: Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny pelean por los principales premios

Entre ellos se encontraba la estrella británica Olivia Dean, nombrada mejor artista nuevo.

"Estoy aquí como nieta de un inmigrante", dijo la cantante, cuya abuela Carmen formó parte de la generación Windrush (de la gente que emigró de países del Caribe a Reino Unido en 1948).

"Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas. No somos nada el uno sin el otro".

Estrellas como Kehlani, Gloria Estefan y Billie Eilish también hablaron en apoyo de los inmigrantes, mientras que otros artistas llevaban en la alfombra roja insignias que decían "Ice out" (Fuera ICE).

Billie Eilish, junto con su hermano Finneas, ganó la canción del año por tercera vez desde 2020
Getty Images
Billie Eilish, junto con su hermano Finneas, ganó la canción del año por tercera vez desde 2020

Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Matínez Ocasio, pareció estupefacto cuando Harry Styles leyó su nombre para el premio al álbum del año. Se tomó un momento para recomponerse antes de subir al escenario.

Una vez allí, con lágrimas en los ojos, dedicó el premio "a todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su tierra, su país, para perseguir sus sueños".

Antes, cuando ganó el premio al mejor álbum de música urbana, Bad Bunny se expresó de forma más directa.

"Antes de dar las gracias a Dios, voy a decir ¡Fuera ICE!", declaró refiriéndose a los agentes de inmigración estadounidenses tras semanas de tensión en Minneapolis, que incluyeron la muerte de dos civiles.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos estadounidenses".

Más información en breve.

line
BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC

Temas:

Bad Bunny Donald Trump Grammy

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
EN VIVO

Peñarol 0 (4)-0 (2) Nacional: los aurinegros se quedaron con el título de la Supercopa Uruguaya y arrancaron el año con una enorme victoria ante el favorito

IDM por fragata portuguesa en la playa Mansa
MALDONADO

Encontraron una fragata portuguesa en la playa mansa de Punta del Este: Intendencia de Maldonado pide "precaución"

La gran diferencia en las transmisiones de Tenfield y de Dsports en el clásico Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

La gran diferencia en las transmisiones de Tenfield y de Dsports en el clásico Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya

Yamandú Orsi llegó a China y dio inicio a su visita oficial con una visita al museo del Partido Comunista
MISIÓN OFICIAL

Yamandú Orsi llegó a China y dio inicio a su visita oficial con una visita al museo del Partido Comunista

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos