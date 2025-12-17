Putin llamó "cerditos" a los líderes europeos y amenazó con ocupar más territorios en Ucrania

El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, dijo que las potencias europeas buscaban frustrar los intentos de poner fin a la guerra. EPA

Los más altos rangos del poder militar ruso estuvieron presentes en la reunión con Putin. EPA

Putin dijo que Rusia logrará la liberación de sus "tierras históricas". Getty Images

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que Rusia tomará por la fuerza más territorios en Ucrania si Kyiv y los políticos europeos, a quienes llamó "cerditos", no se comprometen con las propuestas de Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz.

En la reunión anual del Ministerio de Defensa ruso, Putin aseguró que su país avanza en todos los frentes y sostuvo que logrará sus objetivos a través de la diplomacia o por la fuerza, reportó la agencia de noticias Reuters.

"Si la parte contraria y sus patrocinadores extranjeros se niegan a entablar conversaciones de fondo, Rusia logrará la liberación de sus tierras históricas por medios militares", dijo.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene conversaciones por separado con Moscú y Kyiv, así como con líderes europeos, sobre las propuestas para poner fin a la guerra en Ucrania.

Sin embargo, hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo.

A Kyiv y sus aliados europeos les preocupan las exigencias rusas de concesiones territoriales en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exige mayores garantías de seguridad tras la ocupación de Rusia, que ha enviado decenas de miles de soldados desde 2022 a Ucrania.

Rusia, por su parte, asegura que controla alrededor del 19% de Ucrania. Estos territorios incluyen la península de Crimea, que se anexó en 2014, la mayor parte de la región oriental de Donbás, vastas regiones de Jersón y Zaporiyia, así como áreas de otras cuatro regiones ucranianas.

Rusia insiste en que Crimea, Donbás, Jersón y Zaporiyia son ahora parte de Rusia.

Sin embargo, Zelensky sostiene que su país nunca aceptará la ocupación y casi todos los países consideran que esas regiones forman parte de Ucrania.

EPA Los más altos rangos del poder militar ruso estuvieron presentes en la reunión con Putin.

Fomentar histeria

Los líderes europeos apoyan a Kyiv y advierten que Rusia no debe ser recompensada por la guerra en Ucrania, tras varios años de enfrentamientos entre los separatistas respaldados por Rusia y las tropas ucranianas en la región de Donbás.

Putin dijo que el gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden trató de destruir a Rusia y que los políticos europeos también habían perseguido el mismo objetivo.

Sin embargo, los dirigentes de Europa niegan esta acusación.

"Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo", afirmó ante los rangos más altos del Ejército y el Ministerio de Defensa.

"Y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la administración estadounidense anterior, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país".

Acusó a los políticos europeos de fomentar la histeria sobre una posible guerra con Rusia, al advertir que Moscú podría atacar algún día a un país de la alianza militar de la OTAN.

"Lo he dicho en repetidas ocasiones: esto es una mentira, una tontería, pura tontería sobre una amenaza rusa imaginaria a los países europeos. Pero esto se está haciendo deliberadamente".

EPA El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, dijo que las potencias europeas buscaban frustrar los intentos de poner fin a la guerra.

Algunos líderes europeos han acusado a Rusia de no tener intención real de entablar conversaciones de paz.

En una crítica similar contra Europa, el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, dijo que las potencias europeas buscaban frustrar los intentos de poner fin a la guerra y hablan de un conflicto entre Rusia y la OTAN para dentro de unos años.

"Tal política crea verdaderos requisitos previos para la continuación de las operaciones militares el próximo año, 2026", dijo, según informó Reuters.

Beloúsov aseguró que una de las tareas para 2026 es aumentar el ritmo de la ofensiva rusa.

Durante su discurso, mostró una diapositiva que indica que Rusia habría gastado 5,1% de su Producto Interno Bruto en la guerra durante 2025.

